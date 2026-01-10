即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，但哪些候選人能真正發揮「母雞」效應、帶動整體選情，目前還不明朗。尤其，面對部分艱困選區，如台北市，因市長蔣萬安具備連任優勢，綠營必須派出更強人選應對；所以外界也持續點名高人氣綠委王世堅，認為他有能力一戰。媒體人羅旺哲近期更於政論節目分析，王世堅可能就是綠營目前的人氣王，就連最近推出春聯，竟也能造成瘋搶潮。

羅旺哲提到，王世堅最近出了一副春聯，上面寫「一馬當堅」，一推出就造成大家轟動。他認為，從春聯發放人潮，其實有時候就能推敲人氣程度，所以也建議說，「大家可以去看一下，誰發春聯發最多，這人可能就是未來人氣最高的；也能對比一下2026選戰局勢，評估誰可以成為母雞」。所以羅旺哲一口咬定，王世堅就是綠營目前的人氣王，也看好他今年的春聯能發最多。

至於藍營方面，羅旺哲也提出一個特別人選，就是立法院長韓國瑜。「大家可以上網查一下，韓國瑜去年的春聯，到現在還在賣，而且賣的價格還非常高！」，他說。隨後，他更顯示網上拍賣價，高達1850元。羅旺哲進一步點出，當韓發出今年春聯的臉書文章，按讚量也馬上破兩萬；去年的春聯到現在還在賣，真的是炙手可熱。他更開玩笑說，大家可以先別拿出來賣，10年後搞不好價格更高。

快新聞／綠營戰神級人物出現了？春聯超搶手 媒體人：「他」將成2026母雞

立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞資料照）

總結上述，羅旺哲說，大概等今年春天，藍綠最有氣勢的母雞，應該都會慢慢顯現；而他也當場預測，藍綠最大咖就是韓國瑜和王世堅。有趣的是，當聽到羅旺哲不斷力捧王，一旁的媒體人陳揮文也打趣說：「我每次都聽到羅旺哲在講王世堅，那堅哥，你就出來選好了！」。

事實上，根據媒體《TVBS》日前公布的台北市長民調，王世堅確實是支持率最接近蔣萬安的綠營戰將，明顯贏過吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他近期受訪時不斷強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。談到民調領先其他綠營夥伴，王世堅也不斷重申，自己只是「運氣好」、以及「民進黨還有很多優秀人才沒被列入」。他曾舉例，像是綠委莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜等人，也都非常優秀，足以勝任首都市長，卻通通沒被列入。

