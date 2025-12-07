綠營才被爆反賴聯盟成形！陳水扁2度開口「再挺陳亭妃」：99%成台南首位女市長

​藍綠白積極備戰2026大選，對民進黨來說尤為重要的高雄、台南選情，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁日前在節目中接連點名力挺民進黨立委邱議瑩、陳亭妃，被視為公開叫板總統賴清德。而在媒體人謝寒冰指出，民進黨內派系已經結合成「反賴聯盟」之際，陳水扁再度預言，陳亭妃有99.9%機率成為台南首位女市長。

陳水扁7日再度專訪陳亭妃，看好對方守住台南、守住賴清德本命區，奠定民進黨2028連任成功的基礎，更大膽預言陳亭妃「有99.9%機率成為台南首位女市長」；對此陳亭妃指出，從國民黨主席鄭麗文到台南開黨員大會可以看出，台南也被藍營視為焦點戰區，陳亭妃重申，對此她已多次強調，民進黨在台南的對手是國民黨、是立委謝龍介，絕非黨內同志。

「把這些票找回來，才是賴總統連任的基礎」，陳亭妃喊話，賴清德昔日競選連任台南市長時，獲得72.9%的民眾支持，希望選民可以再次團結。

民進黨立委陳亭妃。（資料照，柯承惠攝）

對此作為陳亭妃黨內競爭對手的立委林俊憲，則在出席活動時表示，陳亭妃長期擔任阿扁基金會董事，足見兩人交情深厚，對於陳水扁力挺陳亭妃一事表達尊重。林俊憲也強調，國民黨最怕的就是團結的民進黨，而台南現在就非常團結。

至於綠營內部「反賴聯盟」的說法，為謝寒冰過去在《鄭亦真辣晚報》節目中指出，民進黨高雄市立委邱議瑩除了有陳水扁點名之外，還有高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌力挺，英系、蘇系聯合，「反賴聯盟差不多已經成形」。

