綠營批中市7大建設追加逾千億經費 盧秀燕反擊：高雄1條捷運就打倒我們

近年諸多建設陸續起步，包含中捷藍線、台中巨蛋、會展中心等等。綠營議員周永鴻批評，市長盧秀燕任內7大建設，追加經費1145.7億元，是「逢龍必反」才導致預算暴增工期延宕；市長盧秀燕強調，中央近日核准高雄捷運黃線經費追加906億元，漲幅達63％，「人家1條就打倒我們7大建設」，痛斥中央對台中市雙標對待。

民進黨列出7大建設預算暴增

台中市這幾年迎來建設高峰，今年底台中綠美圖、台中會展中心啟用，中捷藍線今年開工，預計2034年完工通車，水湳轉運中心明年完工啟用，台中足球運動休閒園區明年完工、後年啟用，台中巨蛋預計2030年完工啟用。

台中市議會今天最後一天的市政總質詢。民進黨議員周永鴻質詢表示，中市府有很多財政缺口，但不是錢不夠用，是重大建設延宕、追加預算；盧市府任內7大重大建設，台中巨蛋、足球園區、會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化爐改建、大里掩埋場處理計畫，總經費增加1145.7億元。

周永鴻指出，這增加的1145億元是「人禍」，以水湳轉運中心為例，盧市府為了切割前市長林佳龍，硬是砍掉銜接國道的匝道，最近重新評估的方案又與原本方案幾乎一樣，繞了一圈回到原點，還導致轉運中心量體縮水、預算增加，且啟用後無法與匝道同步完工，必然導致交通黑暗期。

綠營議員批中市7大建設預算暴增

周永鴻批評，台中巨蛋、文山焚化爐、中捷藍線、足球園區等建設，都是因為盧市府「逢龍必反」導致預算增加、工期延宕，若這1145億元沒有被浪費，可以普發給市民4萬餘元，或是讓全市國中小學童免費吃營養午餐53年；台中這幾年經費增加、花錢增加，建設與福利卻沒有增加。

盧秀燕不滿表示，高雄捷運黃線跟藍線屬於同期，中央這兩天有重大新聞已核定高雄捷運黃線經費從1442億追加至2348億，暴增906億，漲幅高達63％。這幾年因原物料上漲，導致台中7大建設經費增加1000億，「人家1條就打倒台中7大建設」，更別說還核准工期延後6年，從2028年延到2034年；除此之外桃園機場三期經費也增加400億元，工期同樣延後。

盧秀燕抱屈說，台中市被不同對待，預算增加比別人少，但要做得比別人多，高雄前瞻補助多出台中1000億元，現在連高雄捷運黃線，中央不但核准追加經費，連台中蓋1條捷運要10年，中央也核准高雄捷運黃線工期延後6年至2034年完工，以雙標對待台中市府。

盧秀燕說，議員監督市政府理所當然，用更嚴格的標準檢視也是一種抬舉，但她還是要說，台中被雙重標準看待，「別人可以我們不可以」。

