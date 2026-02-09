綠營批台北燈節泡泡瑪特 徐巧芯揭驚人事實

台北市政府宣布2026台北燈節首度與國際IP「泡泡瑪特」（POP MART）合作，持續引發爭議。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱日前質疑，北市府選擇大陸品牌是缺乏文化自信。對此，國民黨立委徐巧芯則反擊，指出泡泡瑪特在國際間廣受歡迎，連英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日率團赴大陸訪問時，都與泡泡瑪特的老闆王寧合照；她強調，「很多民進黨家裡的小孩都在玩」。

徐巧芯。(圖/中天新聞)

吳欣岱曾批評，當北市府忙著引進大陸公仔時，國際大師卻在挖掘台灣的美。吳欣岱表示，在國際人士眼中，台灣傳統民俗具有獨一無二的特色，但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為國民黨的親中立場，選擇引入大陸角色，吳欣岱認為這是「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。

台北市長蔣萬安6日回應，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。蔣萬安強調，這次台北燈節規畫雙展區、雙IP，不只泡泡瑪特，還包括變形金剛，這些國際大IP來台，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是令人期待的好事。

台北燈節泡泡瑪特。(圖/截自北市觀傳局官網)

徐巧芯在8日中天節目「週末大爆掛」中表示，英國首相施凱爾近日率團赴大陸訪問，也和泡泡瑪特的老闆王寧合照，因為泡泡瑪特決定在倫敦開設旗艦店，也將在歐洲設立20間分店。

徐巧芯指出，泡泡瑪特不只是在台灣受到歡迎，在泰國和新加坡都可以看到瘋搶的狀況。她呼籲，青鳥不要這麼狹隘，並強調泡泡瑪特IP很多民進黨家裡的小孩都在玩。

