綠營批基市府市政死當 藍指多為前朝難解爛攤

國民黨基隆市黨部發言人林祐德（左）及副發言人張家馨（右）表示，民進黨部的指控是刻意避談完整時間軸，實質上，有許多執行率低的案件，源自於前市府遺留的問題。（國民黨基隆市黨部提供／張志康基隆傳真）

民進黨基隆市黨部13日上午舉行記者會，引用基隆審計室決算審核報告，指重大建設預算執行率僅36.95％，市政只拿37分等於「死當」。國民黨基隆市黨部則是痛批民進黨刻意操作輿論，避談完整時間軸，並指出多數低執行率案件，早在前市府就多年卡關未解。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，113年度對市府而言，是面對前朝長期累積問題、進行善後與制度重整的關鍵一年。民進黨所指稱的多項「低執行率」案件，實際上多數早在前朝執政期間即已延宕，甚至多年卡關未解，並非近期才出現的施政問題。

林祐德指出，民進黨提到了許多案件，包括生命典藏館歷時5年無法發包、東岸商場產權爭議、城際轉運站委外條件與營運能力備受質疑、市立體育場相關爭議等，皆是前市長林右昌留下的結構性問題。

副發言人張家馨也指出，市政建設本就有期程差異，許多於114年後陸續完工、啟用的成果，正是建立在113年期間的規劃、設計、審議與發包基礎上。他直言，若真像民進黨所說的「市政死當」，又怎麼會有童子瑋看板上所列的政績可以收割呢？

張家馨強調，113年更有針對謝國樑發起的罷免行動，客觀上增加行政不確定性與政策推動成本，一邊製造政治對立，一邊指責市政進度，難以說服市民。

林祐德重申，真正的市政監督，應建立在完整時間軸、具體事實與責任歸屬之上，而不是以政治化的標籤簡化複雜治理問題。基隆需要的是務實解決問題，而不是不斷重演的謾罵及甩鍋。

