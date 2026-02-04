綠營批政見跳票 謝國樑：尊重各方意見 持續專注市政

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏4日舉行記者會，痛批基隆市長謝國樑當年提出的「染疫慰問金」政見跳票。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部4日舉行記者會，痛批基隆市長謝國樑上任以來，有多項政見跳票，首先針對謝當年提出的「染疫慰問金」政見，認為謝政見跳票，欠錢欠了2年。謝國樑則是低調回應：「尊重各方意見，持續專注市政。」

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑2022年參選基隆市長時，承諾將發放染疫慰問金1萬元，但上任後不到半年，隨即宣布政見跳票，只有發給3000多名中低收入戶。

余睿柏指出，根據資料，基隆市在疫情期間的染疫人口逾17.6萬人，扣除領到的3千人，等於還有17萬市民沒領到錢，以現今基隆人口數36萬人來計算，等同有一半市民沒拿到慰問金。余睿柏譏諷，台灣人的習俗是「欠錢不要欠過年」，但兩周後就是農曆春節，等同謝國樑欠錢兩年，可說是名副其實的「欠錢市長」。

余睿柏提醒，謝國樑近日應公民團體建議，舉行座談會，原本讓人感覺誠意十足，但近日換上副市長邱佩琳代打，令人質疑謝無法回應市民的問題，放生各局處的公務人員去第一線接受批評，更懷疑謝國樑今年若宣布政見，也可能再次跳票。

余睿柏建議謝國樑回顧自己的政見，盤點有多少是完成的、有多少是半途而廢的、又有多少是根本沒做的，民進黨基隆市黨部會繼續召開記者會，為市民發聲、監督。

關於染疫慰問金的發放，112年2月基隆市政府曾舉行記者會公開說明，當時便指出，中央政府面對新冠疫情時，防疫政策不斷進行調整，從原先疫情清零，到後續的與病毒共存，最後走到全民免疫。因此，市府也因應「國家防疫政策的轉變」，滾動式調整染疫慰問金政策，才於112年的追加預算提出針對低收及中低收入戶發放染疫慰問金。

面對民進黨基隆市黨部的批評，謝國樑表示：「尊重各方意見，持續專注市政。」

