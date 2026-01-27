綠營批藍白十度擋國防條例換「進京門票」 下一步要擋台美關稅協議？

針對政院版國防特別預算條例再度遭藍、白立委聯手阻擋，無法進入審查程序，民進黨發言人韓瑩表示，國民黨致力為促成「鄭習會」汲汲營營，今天(27日)上午傳出中共開出阻擋軍購案、國安法案等條件來換取「進京門票」後，藍、白中午便精準地在程序委員會封殺國防預算，這種將國家安全防線當作領賞慶功籌碼的行為令人不齒。

韓瑩指出，今日上午媒體揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，藍、白中午隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算，無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮，難道下一步要擋台美關稅協議？

韓瑩表示，國防特別預算遭阻，不僅會導致對美軍購程序被迫重來，武器交貨時程延誤，更將使台灣防衛門戶洞開。此外，好不容易談定的台美關稅協議，若因政黨無理杯葛而受阻，恐步上南韓後塵，使關稅從15%暴增至25%。

韓瑩強調，新台幣1.25兆元的特別條例是國防防禦的定海神針，執政黨已展現最大誠意，包括賴清德總統願在合憲前提下赴立院說明、國防部也積極配合召開秘密會議。然而，藍、白嘴上喊支持，行動卻是不斷以錯假訊息抹黑，甚至出現竊取機密、提出窒礙難行版本等行為，向國際傳遞錯誤訊號。民進黨呼籲藍、白立委儘速排審相關預算，切莫背離台灣人民自主防衛的決心。(編輯：宋皖媛)

