綠營批謝國樑上任3年接管率低 基市府開記者會反駁

基隆市政府今天中午召開記者會，釐清污水下水道接管數字。圖由左至右為市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲、交通處長陳耀川。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對民進黨基隆市黨部今天(27日)記者會，批評基隆市長謝國樑上任3年，污水下水道管線接管率低；對此，基隆市政府召開記者會，基隆市政府副發言人鍾明強調，自2023年起，市府克服重重困難，推動污水下水道工程，截至2025年，全市總戶數為168322，已完成接管戶數共10071戶。這3年內平均1年接管戶數為3357戶，高於過去2019到2022年的年均3155戶。

基隆市政府今天由市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲以及交通處長陳耀川(前任工務處長)召開記者會，公開說明釐清外界質疑。

廣告 廣告

簡翊哲指出，原規劃市區管線計畫長度為3822公尺，截至2025年已完成鋪設4375公尺，進度已超越原訂目標。

陳耀川補充說明，早期因爲基隆市區施工環境複雜、道路條件受限，污水下水道接管工程一度停滯。然而，自2023年起，市府克服重重困難，推動污水下水道工程進入市中心仁愛區。

不過由於仁愛區施工範圍，多位於人口密集、交通繁忙的重要商圈，包括仁愛市場、東岸商場、仁三路廟口夜市、愛四路夜市、仁四路美食街、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市等，市府在施工過程中特別以降低交通衝擊、提升施工效率為優先考量，務求將對市民生活的影響降至最低。

簡翊哲說明，預計於2026年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程，後續也將把中山區污水幹線銜接至污水處理廠，逐步完善全市污水處理系統。

呂謦煒最後強調，污水下水道工程雖屬看不見的建設，但攸關城市進步與環境永續，他不知道民進黨記者會上的1％的數字如何計算，希望民進黨不要打擊默默工作的基層公務員士氣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆污水接管率年增僅1％ 民進黨批：謝國樑市政死當

關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

自由說新聞》南韓「國會卡關稅」川普怒調25％！商總噹藍白、黃暐瀚也酸爆

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

