綠營找嘸戰將 簡賜勝連任看好

南投縣草屯鎮長簡賜勝補選上任，祭出1歲至5歲發2萬元生日禮金等社福政策，深獲鎮民支持。（楊靜茹攝）

草屯鎮是南投縣往返台中市、彰化縣的「門戶」，受地緣之便，人口超越縣轄市南投市，成為縣內最大票倉，鎮長簡賜勝去年補選上任，祭出1歲至5歲發2萬元生日禮金等社福政策，深獲支持，加上家底深厚，年底連任形勢被看好；民進黨擬徵召正妹里長洪佩琦挑戰簡，但她堅持續選里長，目前鎮長人選陷膠著。

國民黨籍故草屯鎮長簡景賢前年11月18日猝逝，去年1月補選被綠營推升為大罷免前哨戰。當時南投縣長許淑華親自整合，徵召無黨籍縣議員簡賜勝「歸隊」對戰民進黨縣議員蔡銘軒，最終簡以2萬6505票、近65％得票率勝出，連在蔡的本命區新豐里也贏164票。

簡賜勝補選上鎮長後，推動多項社福措施讓鎮民相當有感。「年底不論誰跟簡賜勝競選，都很可能當炮灰，但民進黨不可能不派人參選。」一位簡的支持者分析說，簡父簡沛霖是3連霸議員，簡賜勝雖是政二代，但賣過麵包、做過小工，是基層出身，當議員時服務不分藍綠，被幫過忙的都成了鐵票，加上家族開營造公司，家底深厚，補選鎮長時，多數里長、鎮代都出面相挺。

民進黨支持者則說，簡沛霖、簡賜勝父子以無黨籍共當選6屆議員，家族實力在地方自成一派，且簡家與蔡英文友好，為何代表藍軍征戰？過去草屯鎮曾是綠營票倉，前鎮長林宗男、洪國浩等都是民進黨籍，甚至當過或參選過縣長，不料如今要推人參選鎮長那麼難，令人感慨。