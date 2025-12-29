綠營把中共軍演矛頭指向蔣萬安 郭音蘭：難道不是回應總統？ 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統賴清德昨日專訪提及「幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到」，引起在野反彈，而中共解放軍今（29）日更以「正義使命」為名，在台灣周邊發動大規模軍事演訓。對此，前台北市政府副發言人郭音蘭質疑，軍演難道不是回應總統，民進黨卻將矛頭指向雙城論壇及台北市長蔣萬安，不思檢討卻只會對內張嘴嫁禍。

賴清德於節目專訪指出，幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到，所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那台灣就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度，他如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，台灣要持續不斷地累積，提高難度，讓他永遠都達不到標準，台灣自然而然就可以安全。

「軍演難道不是回應總統？」郭音蘭質疑，賴總統在鏡頭前直接嗆聲，挑動兩岸敏感神經，中共隨即發布軍演回應，這其中的因果關係顯而易見。她進一步說，連總統府都承認對軍演「提前掌握」，顯示執政黨早知發言後果，但民進黨立委吳思瑤卻厚顏將責任賴在推動城市交流的蔣萬安身上，「怎麼不說軍演是因為賴清德主動嗆中國？民進黨難道只剩下製造仇恨這招嗎？」

至於民進黨對雙城論壇的攻擊，郭音蘭批評，這是標準的政治雙標，表示雙城論壇本質是城市間的民生與文化往來，而國安防衛則是中央政府的職責。她說，當中央選擇用激進言詞拉高兩岸張力時，地方首長試圖透過交流緩解基層緊繃、維持溝通管道，這是在為和平努力，卻被民進黨扣上紅帽子。

「你們可以為了選票激化情緒，別人不能為了和平努力溝通？」郭音蘭痛心表示，面對國家級的軍演威脅，需要的是中央與地方團結應變，執政黨卻帶頭分化，除了賺取政治紅利外，對國家安全毫無幫助。

郭音蘭最後引用蔣萬安的話，強調「為政者的責任，就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全」。她呼籲民進黨政府，台灣需要的是一個能務實面對困境、整合中央與地方力量共同保家衛國的政府，而不是一個只會躲在鍵盤後面酸地方首長、找政敵當墊背的政治機器。

