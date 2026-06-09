綠營拍板鄭朝方戰新竹縣長！媒體人喊看不懂：放棄竹北去選必敗的
2026年新竹縣長選戰，民進黨拍板由竹北市長鄭朝方出馬，民進黨選對會預計明天上午召開會議，正式徵召鄭朝方，並在下午舉辦提名記者會。不過，資深媒體人王瑞德今天（9日）表示，選舉是為了勝選，不是選爽的，明知竹北是新竹縣的心臟，卻放棄連任必成功的竹北，要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，莫名其妙。
綠營原先評估，在藍營因初選陷入分裂，加上鄭朝方擔任竹北市長頗受好評的情況下，有望一拚「藍天換綠地」，因此始終在「等一個人」。身兼民進黨主席的總統賴清德與黨內高層，自去年底便輪番勸進鄭朝方參選新竹縣長，但鄭朝方一直沒有表明態度。
據了解，在黨內大力勸進下，鄭朝方在上月點頭參選，但上周的提名記者會，卻碰到空軍T-34教練機失事，黨內考量時機不宜，因而順延。
對此，王瑞德表示，看不懂這個布局，選舉是為了勝選，不是選爽的，明知竹北是新竹縣的心臟，放棄連任必成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，「就像找莊競程去選新竹市長一樣，莫名其妙啊！」
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