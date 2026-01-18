綠營拚農曆年前提名北市！傳卓揆、鄭麗君均為強棒 林亮君讚都是好選擇

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君都被視為民進黨台北市長的強棒。（圖／資料照）

民進黨佈局2026縣市長選舉，在高雄市、台南市及嘉義縣人選底定後，備受矚目的台北市及桃園市也正緊鑼密鼓徵詢，力拚農曆年前就戰鬥位置。外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，對此，民進黨台北市議員林亮君今（18）日表示，選對會正在評估中，身為首都重中之重的台北市就是「好酒沉甕底」，不管是卓榮泰或鄭麗君，都是非常好的選擇，一定會派出最強人選挑戰現任市長蔣萬安。

廣告 廣告

民進黨21日中執會，黨主席賴清德將於提名記者會宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長。至於台北市及桃園市，台北市呼聲較高人選有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤及前秘書長林右昌，甚至還傳出卓榮泰可能親征；桃園市則有總統府副祕書長何志偉、行政院秘書長張惇涵、立委王義川及法務部政次黃世杰。

民進黨秘書長徐國勇日前在南投縣長溫世政提名記者會上受訪時強調，黨內在台北市不缺人選，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」，可能在農曆年前完成提名。

對於台北市長民進黨傳出將推派卓榮泰或鄭麗君？林亮君上午在同黨新北市議員顏蔚慈的陪同下，前往濱江市場掃街受訪時表示，選對會都還在評估中，由於還有很多縣市首長的人選也都還在進行徵召、詢問，因此台北市就是「好酒沉甕底」，首都也是重中之重，一定會派出最強的人選來挑戰蔣萬安，無論是卓榮泰或鄭麗君，對於市民來說都會是一個非常好的選擇。

更多三立新聞網報導

作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府

楊瓊瓔江啟臣爭提名 王義川曝「對話內幕」：你就衝下去

陳佩琪要檢方查賴清德！柯文哲笑「下次帶出門」：免得她寫臉書製造麻煩

陳佩琪否認選台北！黃國昌稱「先讓民進黨傷腦筋」 柯文哲：她不會啦

