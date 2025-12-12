綠營挑戰藍花蓮內幕？傳新系要角接觸花蓮張峻爆「準備好了」

外傳民進黨有意與無黨籍花蓮縣議會議長張峻結盟投入花蓮縣長選舉。（圖／本報資料照片）

2026選舉將近，民進黨陸續布局與拍板各縣市候選人，但花蓮縣人選尚未明朗。有消息傳出，花蓮縣議長張峻上個月因抗議國民黨立委傅崐萁，衝進會場踹桌，加上大罷免表態「罷傅」，被視為綠營最可能合作的人選；更傳出民進黨內人士人透露，已有新潮流要角與張峻接觸，讓張峻起心動念。

張峻在大罷免時表態支持罷免傅崐萁，讓不少綠營支持者產生認同感，後來在馬太鞍災情重建會議時，又闖會場對傅崐萁「驚天一踹」，也讓綠粉另眼相看，外界即一直有傳聞，猜測綠營在2026花蓮縣長選舉是否找張峻合作。

針對是否有可能在2026選戰中與民進黨合作，張峻上月20日曾回應，「後續再視情況而定」，但強調「花蓮確實需要改變，希望讓地方發展得更好」。而民進黨秘書長徐國勇則稱，民進黨也有自己的好人選，是否跟張峻合作都是未知數，這個以後再來談。

惟據《TVBS新聞網》12日報導，有民進黨內人士透露，屬於新潮流系的立委張美慧沒有想要爭取黨內提名，因此新潮流有要角已和張峻接觸，而張峻也對參選縣長一事動心，一副「我準備好了」的狀態，打算「撬開傅崐萁地盤」，但也在盤算自己的勝選機率，要看傅崐萁派誰出來競選。目前此訊息尚待得民進黨方面回應。

