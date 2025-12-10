綠營接班梯隊動向曝光 賴清德預言：未來總統一定從青年局選出

即時中心／顏一軒報導

民進黨今（10）日下午舉行「民進黨青年局會員大會」 ，包含身兼黨主席的總統賴清德、日台交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、青年局長陳冠廷等人出席。賴清德致詞時指出，「日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣部會的首長，甚至也是首相人選，不管是前日相岸田文雄、安倍晉三都當過，希望民進黨青年局的會員，也要自我看待我們的角色與未來的使命，青年是國家的未來，也必然是政黨的未來，因此民進黨未來的重要幹部，不管是黨團幹部、行政院各部會首長、院長、副總統甚至總統，一定是從青年局的人選裡面出來的嘛，必然是這樣」。





賴清德表示，他要再度代表台灣人民對日本發生地震表達關心跟慰問之意，民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此下定決心成立青年局。

民進黨青年局長、立委陳冠廷發表談話。（圖／民進黨提供）

賴清德說，感謝陳冠廷勇敢承擔第一任局長重任，也感謝大家的支持。青年局成立短短時間，已完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物。顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會愈來愈穩固，彼此合作一定會加強。

日本台灣交流協會代表片山和之致詞。（圖／民進黨提供）

他續指，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選；因此未來也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命。定位清楚，交流的方向就會更明確。

民進黨今日下午舉行「民進黨青年局會員大會」 。（圖／民進黨提供）

第一，不僅僅要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。

第二，跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要我們的時候承擔責任。

第三，今天是世界人權日。跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權。而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。







