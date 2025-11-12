綠營控竹市棒球場「未驗收卻開挖」 楊寶楨駁斥錯假訊息
桃園地院判決承攬新竹市棒球場的巨佳營造，因未付尾款給下游包商揚名實業，應須給付737萬元。民進黨新竹市議員楊玲宜指控市府與巨佳未能讓包商改善與行驗收程序，衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元。時力市議員林彥甫則稱前朝跟現任市府都有責任。新竹市政府發言人楊寶楨重申，「市府拖延阻礙棒球場改善」絕非事實，針對有錯假訊息指出市府未驗收卻開挖球場，市府嚴正駁斥
新竹市府聲明，該案件是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。
新竹市政府發言人楊寶楨今(12日)表示，針對外界對新竹棒球場工程有許多錯假言論，新竹市政府要嚴正駁斥，並非事實。
楊寶楨指出，市府在啟動覆土移除和改善工程之前，統包商曾經以訴訟為由，向法院申請保全證據將近一年，導致棒球場相關改善工程無法推進。過程中，市府都配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除。因此外界所謠傳的「市府拖延阻礙棒球場改善」絕非事實，而且市府也已繳納裁判費，向統包商提起民事求償。
楊寶楨強調，針對有錯假訊息指出市府未驗收卻開挖球場，市府嚴正駁斥，球場（覆土區域）部分因統包商始終無法提交有效且經過審認的資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭到市府解除部分契約，所有行動都依法行政、合乎程序，絕非任意開挖或破壞。廠商未履行契約義務、延誤改善進度，市府依法解約並主動排除安全風險，正是新竹市政府負責任的作為。
楊寶楨重申，對於特定民代、網路上針對新竹棒球場工程出現許多錯誤說法，市府嚴正駁斥且深表遺憾，呼籲各界回歸事實和法律依據，勿傳播錯誤訊息、混淆公眾視聽。
