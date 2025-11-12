綠營推大咖選北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！

論壇中心/綜合報導

2026台北市長選戰各界關注，民進黨人選未定，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名，聯電榮譽董事長曹興誠則推薦賴清德徵召立委沈伯洋，其他包含行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委梁文傑也被點名是好人選。對此，短新聞總編輯沈志霖認為，綠營派任何人出來選都會是「從從容容、游刃有餘」。

民進黨立委王世堅被視為黨內熱門的台北市長人選，不過，他日前受訪時直指，像是行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，才真的是大咖。沈志霖在《台灣向前行》節目中表示，現在綠營的情況如同職業球賽，球隊明星很多，反而會煩惱先發是誰？沈志霖進一步分享，王世堅算是他的前老闆，他的專長就是「創造話題」，吸引年輕人的注意。但是，2026是整個國家縣市長的選舉，並不是民進黨內部在選才、建隊，考慮的會是配合度、整體戰略的考量...等，相信民進黨會推出最好的人選。

原文出處：向前行(影)／民進黨推大咖參選台北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！

