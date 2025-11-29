綠營推陳品安決戰苗栗 鄭麗文：國民黨將提名鍾東錦連任

國民黨主席鄭麗文表示，鍾東錦擔任苗栗縣長期間，施政成績亮眼，將力挺他角逐連任。（圖／方萬民攝）

民進黨日前宣布，將推派苗栗縣議員陳品安出戰2026苗栗縣長選舉。對此，現任苗栗縣長鍾東錦除表示祝福外，也透露有意爭取連任。國民黨主席鄭麗文今（29）日則表示，鍾東錦過去的施政表現有目共睹，國民黨將提名他參選苗栗縣長。

鍾東錦雖在2022年以無黨籍身分參選苗栗縣長，但其仍在5角戰中獲勝。（圖／CTWANT攝影組）

鍾東錦在2022年違紀脫黨參選縣長遭開除黨籍，但因2024大選期間輔選表現獲肯定，中評會後續將處分改為停權3年，並於今年9月恢復黨籍，使其具備再度獲得提名的資格。

鄭麗文今日出席台南市黨部活動時表示，鍾東錦的參選資格完全沒有問題，才能在2022年順利高票當選。她稱讚鍾東錦近四年執政成績亮眼，支持度與滿意度皆名列前茅，「對於一位做出實際成績、受到縣民愛戴的縣長，我們一定全力力挺。」

「不管你在年輕的時候曾經誤入歧途，但是我們都願意給年輕人機會」，鄭麗文強調，英雄不怕出身地，鍾東僅從政會是一個勵志的故事，不論過去是否曾經犯錯，黨都願意給予機會，國民黨將會提名他繼續連任。

