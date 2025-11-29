綠營推陳品安決戰苗栗 鄭麗文：國民黨將提名鍾東錦連任
民進黨日前宣布，將推派苗栗縣議員陳品安出戰2026苗栗縣長選舉。對此，現任苗栗縣長鍾東錦除表示祝福外，也透露有意爭取連任。國民黨主席鄭麗文今（29）日則表示，鍾東錦過去的施政表現有目共睹，國民黨將提名他參選苗栗縣長。
鍾東錦在2022年違紀脫黨參選縣長遭開除黨籍，但因2024大選期間輔選表現獲肯定，中評會後續將處分改為停權3年，並於今年9月恢復黨籍，使其具備再度獲得提名的資格。
鄭麗文今日出席台南市黨部活動時表示，鍾東錦的參選資格完全沒有問題，才能在2022年順利高票當選。她稱讚鍾東錦近四年執政成績亮眼，支持度與滿意度皆名列前茅，「對於一位做出實際成績、受到縣民愛戴的縣長，我們一定全力力挺。」
「不管你在年輕的時候曾經誤入歧途，但是我們都願意給年輕人機會」，鄭麗文強調，英雄不怕出身地，鍾東僅從政會是一個勵志的故事，不論過去是否曾經犯錯，黨都願意給予機會，國民黨將會提名他繼續連任。
看更多 CTWANT 文章
石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱
帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」
全球「三大危險區」近期規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震
其他人也在看
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 4 小時前
吳怡農選台北有機會？醫：2026就是蔣萬安的
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安明年競選連任，壯闊台灣創辦人吳怡農有意挑戰，外界質疑他的佛系打法，他反批黨內操盤手的能力。不過精神科名醫沈政男說，吳怡農認為自己有機會勝選，可能是對民調理解錯誤...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
謝龍介質詢＂機密消息＂ 卓榮泰被問到笑場了
政治中心／綜合報導2026台北市長人選，民進黨人選尚未確定，被點名的人倒是不少。國民黨立委謝龍介今天就點名行政院長卓榮泰，還斬釘截鐵說賴總統最後一定會徵召他，這讓卓榮泰一面鄭重否認，一面又忍不住笑場回應，"好險你不是總統"。國民黨立委謝龍介（右）質詢行政院長卓榮泰（左） 表示自己有機密消息要問（圖／國會頻道）行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「院長我這裡有一個很機密的消息。」質詢時間都快結束了，國民黨立委謝龍介突然語出驚人說有機密消息要公布。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「這個機密消息，我在這邊很慎重地請教你，明年你會參選台北市的市長嗎？，（我再跟委員說一遍），（明年我會去選台北市的市長），（去投票），你會成為候選人嗎？，（我會當投票的人）。」謝龍介口中的＂機密消息＂就是問卓榮泰是否要參選台北市長 對此卓榮泰頻頻否認（圖／民視新聞）不是第一次被點名，但是行政院長卓榮泰答案可沒變，他絕對不會是候選人，只會去投票選出台北市長。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「所有曾選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統到馬英九總統，到蔣萬安到柯文哲主席，大家要選之前，70、80次都說不是，（只有委員最勇敢），所以你今天只有說，第一次說你不是嘛，（我會去投票啊），所以你絕對不會成為，台北市市長的候選人？，（不會）。」謝龍介不死心，繼續追問，還拿之前也說了幾十次不選，但後來都出來選的幾位前台北市長做例子，最後更搬出了這一位。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「我心目中覺得清德兄，最後一定會徵召你來參選，......，哦被我猜到了吧，（好險你不是總統哈哈哈）。」卓榮泰被謝龍介多次逼問 最終聽到謝龍介說＂清德兄會徵召你＂讓他忍不住笑場（圖／民視新聞）一句"好險你不是總統"，卓榮泰忍不住笑場，也為民進黨台北市長選戰再添話題。原文出處：謝龍介質詢「機密消息」 卓榮泰被問到笑場了 更多民視新聞報導KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 19 小時前
首2026提名 藍12月將提6首長＋「高雄、屏東」
被視為國民黨大本營的新竹縣，這回2026選戰，縣長之爭陷入3搶一局面，副縣長陳見賢今天帶著正副議長、跨黨派議員宣布參戰，連民進黨熱門人選鄭朝方的哥哥都來力挺，另一頭也要參選的徐欣瑩，則在和秘書長李乾龍的餐敘中表態，不過黨主席鄭麗文強調，第一步會由中央提名小組協調，若不成功才會進行初選。TVBS新聞網 ・ 1 天前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 6 小時前
江啟臣、楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨26日通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，而為因應部分縣市的藍白合，特別由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」。台中市長人選部分，外界關注是由立法院副院長江啟臣或藍委楊瓊瓔出戰民進黨參選人何欣純。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，國民黨一切依照26日中常會通過的提名辦法，現任優先提名，若存在2位具高度意願參選者，就會啟動相關程序。今早11時，鄭麗文在藍委楊瓊瓔等人的陪同下，前往台中市清水區紫雲巖觀音廟祈福，並於行程中接受媒體聯訪。針對市長提名的問題，鄭麗文受訪時說，國民黨週三（26日）的中常會中才通過明年縣市長選舉的相關提名特別辦法，一切會依照通過的提名辦法來進行提名，第一個原則就是現任優先，他們的政績都非常卓著，也受到市民、縣民們的高度支持，現任會優先提名。至於若屬沒有現任要尋求提名的狀況，鄭麗文則說，這就要看各縣市的狀況，如果有2位以上有高度意願要參選者，就會啟動相關程序，而這在「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」也都講得很清楚，是否能先透過協調，不然就初選，另外關於藍白合也是一樣，一切都按照所通過的制度、既定時程來進行提名。她強調，「現任優先提名，後面再一波一波慢慢地走，一切都希望能提供給未來參選的黨內同仁，最有利的競選空間，希望能以勝選為最高指導原則」。身兼民進黨主席的總統賴清德已於10月22日正式提名何欣純競選下屆台中市長，藍營熱門人選則有江啟臣與楊瓊瓔。原文出處：快新聞／江啟臣、楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導「2026最強母雞」 陳水扁直指：陳其邁最認可的是邱議瑩藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？賴加強國防鄭轟玩火！于北辰揭國民黨兩邊騙話術！民視影音 ・ 20 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 3 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前