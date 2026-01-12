綠營提名卓榮泰選台北市長？ 黃暐瀚3點分析：不太可能

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

綠營台北市長的提名人選尚未公布，昨(11)日曾被多次點名出戰的民進黨立委王世堅一次力推6人選，分別是行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、立委吳思瑤及前立委高嘉瑜，尤其讚卓榮泰學經歷齊備。對此，資深媒體人黃暐瀚今(12)日則分析3點原因，直呼不太可能。

黃暐瀚表示，最早聽到這個分析是謝龍介在講，認為民進黨的台北市長「大咖」人選會是行政院長卓榮泰。昨天連民進黨人氣立委王世堅都點名卓榮泰選台北市長，認為這兩天卓榮泰肯定會被記者追問這話題，不過他認為卓榮泰不太可能是人選。

黃暐瀚指出，原因包含為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久；總統賴清德完全信任卓榮泰，這組合看來會一直維持到今年11月28日選後，暫時看不出換閣揆的跡象；以及民進黨縣市長提名，預計1月底之前必須完成，就算卓榮泰未必可以幹到天荒地老，但要兩週內馬上就要宣布下台，可能性不高。

黃暐瀚認為，民進黨對於「北桃」兩市的態度，僅是「守住40%基本盤」就算不輸，並不是「勝選作戰準備」，與台南高雄「輸不得」完全不同，所以只要能夠守住基本線，並帶領小雞(議員)維持目前的席次，就是合格的(北桃)市長參選人。眼下卓榮泰的「主戰場」明顯在立院，除非賴清德已不信任，或卓榮泰自己有積極參選意願，否則換掉院長，去選北市長，他覺得應該不太可能。

