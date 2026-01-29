綠營提名新北議員 第8選區7搶5

民進黨中央黨部29日公布民國115年六都議員提名初選公告，新北市11個選區共提名34人，領表登記時間為2月4日至10日。其中第4選區（蘆洲、三重）提6席，全台最多；第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）從原本10席減成9席，民進黨提5席，4位現任議員與3位新人廝殺，形成7搶5局面；第3選區（新莊）亦有多位新人爭取，也將會初選。

公告指出，第1選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2席、第2選區（林口、五股、泰山）2席、第3選區（新莊）4席、第4選區（蘆洲、三重）6席、第5選區（板橋）5席、第6選區（中和）3席。

廣告 廣告

第7選區（永和）2席、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）5席、第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）2席、第10選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）1席，第11選區（金山、汐止、萬里）2席。

第2選區現任議員李宇翔表態爭取連任，前議員賴秋媚的女兒戴翎育已成立服務處與懸掛戶外形象廣告，爭取提名。第5選區歷來是兵家必爭之地，每屆參選人數爆炸，民進黨提5席，除現任戴瑋姍、黃淑君、石一佑尋求連任外，另有不少新人躍躍欲試。

第3選區現任鍾宏仁不再連任，民進黨提名4席，現任林秉宥、翁震州面對3位新人挑戰，形成5搶4局面；第8選區因人口變化，將從原本10席變成9席，民進黨提名5席，現任廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷尋求連任，3位新人積極爭取提名，7搶5競爭十分激烈。

民進黨新北市黨部指出，第3、第8選區參選人數眾，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止，如無法達成協議，2區將初選民調。而第7、第9選區前議員羅文崇及張志豪則將捲土重來。