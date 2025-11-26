綠營提名蘇巧慧參選新北市長 陳品安戰苗栗縣長

民進黨備戰2026年縣市長選戰，中執會今天(26日)正式通過徵召立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長，也徵召苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任民進黨主席的賴清德總統親自為兩人繫上競選背帶，並向國人大力推薦這兩人是新北、苗栗鄉親的最佳選擇。

民進黨持續布局2026年縣市長選戰，繼通過台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣4縣市的縣市長提名人選後，民進黨中執會26日又正式通過徵召新北市立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長、徵召苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。

民進黨在會後召開提名記者會，由兼任民進黨主席的賴清德總統親自為蘇巧慧與陳品安繫上競選背帶，並向國人大力推薦。賴清德說，她們兩人同為女性、具法律背景，也都分別在國會、議會累積亮眼成績，是新北、苗栗鄉親的最佳選擇。

在新北市部分，賴清德細數蘇巧慧3屆立委的政績，包括提出多項重大民生法案，問政扎實、服務深入，絕對是具備理想、能力與地方連結的最佳人選。賴清德說：『(原音)一個從小就懷抱有理想、在國會問政第一名，而且深入基層，提出的政策、法案跟種種的選民服務切合民眾需要的人來當新北市長，絕對是新北市民之福。』

在苗栗方面，賴清德說，民進黨這次提名連任2屆皆高票當選議員的陳品安角逐縣長，他肯定陳品安長年在苗栗生活、工作，深刻理解地方醫療、長者照顧、育兒等議題，為許多鄉親爭取實際改善，他相信陳品安能為苗栗帶來更好的發展。賴清德說：『(原音)讓陳品安來擔任苗栗縣縣長一定可以為苗栗縣帶來更長遠的發展，敬請苗栗的父老鄉親支持陳品安。』

蘇巧慧受訪時談及自己對新北有深刻的情感，她會是一個「溫暖、創新、會做事」的新北市長，她也請400萬新北市民跟她一起創造新的新北，「一起衝，就會贏」。

獲得民進黨提名參選苗栗縣長的陳品安則感謝民進黨給予年輕世代站出來的機會，並表示苗栗是她願意終身投入的地方，這場選舉最重要的任務就是集結所有關心苗栗的人，一起為下一代打造幸福的環境。

賴清德最後與蘇巧慧、陳品安共同喊出「縣市好人才、團結拚未來」口號，並強調民進黨將以最優秀的戰力，與人民攜手創造更好的未來。(編輯：沈鎮江)