綠營提名高雄.台南.嘉縣接班人！賴清德曝期許：為他人打一支全壘打

民進黨高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業順利完成，三位提名候選人分別是嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆，三人在今（21）日記者會上與現任縣市長大合體。總統賴清德也在會中說明自己對三位候選人的期許，並呼籲3人要為其他議員、縣市鄉鎮長候選人「打一支全壘打」。

3縣市接班人與現任首長、總統賴清德合照。圖／台視新聞

民進黨今日舉行嘉義縣、台南市、高雄市提名記者會，不只三位候選人出席，現任縣市首長陳其邁、黃偉哲、翁章梁也到場站台推薦。賴清德表示，敬請全國父老鄉親繼續支持民進黨提名的候選人，讓這三個縣市的縣市政能夠持續進步。

廣告 廣告

賴清德指出，本次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德說明對3位候選人的期許。圖／台視新聞

賴清德一一說明對三人的期許，「具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級」；他也向台南市長候選人陳亭妃喊話，「我有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局」；對於高雄市長候選人賴瑞隆，賴清德期盼，「我相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。」

賴清德提醒三人一定要團結，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，並強調「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

賴清德提醒三人一定要團結。圖／台視新聞

賴清德進一步指出，嘉義縣、台南市與高雄市都是歷任民進黨縣市長努力建設的成果，選民必將以更高標準檢驗提名人選。他以職棒比喻，呼籲三人如同取得挑戰總冠軍資格的球隊，面對其他隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴。

賴清德強調，面對年底地方大選，三人務必要更加勤走地方，不僅自己要當選，也要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人「打一支全壘打」，發揮母雞帶小雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

台美關稅談判敲定 賴清德：對美投資2500億美元屬「企業自主」

立法院邀出席彈劾聽證會 賴清德「不予列席」

賴清德社宅政見跳票？ 劉世芳駁斥：直接興建、包租代管都屬社宅