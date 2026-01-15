綠營提名2席 4人爭出線

下屆桃園市蘆竹區市議員選舉，民進黨規畫提名2席，爭取提名的有現任議員許清順、前時代力量八德區執行長呂宇晟、前民進黨立委鄭運鵬助理簡伊翎及蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智。地方人士分析，許清順具現任優勢，其餘3人競逐態勢激烈。

蘆竹區南崁、大竹一帶近期競選廣告看板明顯增多，其中呂宇晟與簡伊翎的宣傳曝光度尤為突出，簡伊翎主打勤走基層路線，頻繁在清晨路口及下午收運垃圾時段向民眾拜票，拉近與地方居民距離。地方人士普遍對簡伊翎評價正面，認為形象清新具親和力，有望為蘆竹地區注入更多年輕與活力氣息。

呂宇晟近來在網路上討論度頗高，部分網友質疑過往經營事業狀況，包括曾被指與網紅谷阿莫共同投資健身房，後續卻傳出倒閉與積欠員工薪資等爭議，在地方引發正反兩極看法。

胡家智為土生土長的蘆竹人，除在各大路口拜票，並陸續於山腳里、內厝里舉辦鄉親座談會，也深入傳統市場與里民寒暄、握手互動，持續拉高個人曝光度。地方人士分析，胡家智在部分地區具備一定基礎票源，若要爭取黨內提名，仍需持續強化曝光與經營。

地方人士分析，呂宇晟近期積極經營地方關係，常陪里民長輩運動、提升曝光率，確實累積一定能見度，但要在民進黨初選中順利獲得提名仍面臨不小考驗。簡伊翎形象清新，且具備鄭運鵬幕僚背景與基層經營經驗，整體評估略占優勢。

地方盛傳，現任無黨籍議員劉勝全近期與呂宇晟互動頻繁，協助處理部分選務事宜，相關動向引發揣測，被解讀可能仍在觀望呂宇晟能否順利取得黨內提名，若後續提名確定，劉勝全是否參選仍待觀察。