「綠營搶五藍」！黃暐瀚點名宜、東、彰、嘉市、竹縣可能遭翻轉

民進黨10月22日由主席賴清德舉行民進黨台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會。左起為嘉義市長提名人王美惠、台東縣長提名人陳瑩、台中市長提名人何欣純、宜蘭縣長提名人陳國漳。

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今天（10日）分析2026年縣市長選舉情勢，指出民進黨不僅要固守本命區，還將主動進攻五個藍營執政縣市，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，預測綠營有機會翻轉這「五藍」縣市。

黃暐瀚在社群媒體發文表示，從民進黨近期推出縣市長參選人名單即可看出端倪，綠營的進攻主力鎖定宜蘭、台東、嘉義市及台中，但更廣泛來看，「綠營搶五藍」是關鍵策略，這些縣市均存在明顯翻轉機會。他強調，民進黨過去在這些地區有深厚基礎，或具備特定優勢，能挑戰國民黨的執政地位。

在宜蘭縣部分，黃暐瀚點名綠營參選人林國漳為形象清新的律師出身，且為信賴之友會理事長。他分析，藍白陣營目前三人角逐尚未底定，而綠營過去長期執政（如陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢），賴清德勢必投入重兵助攻。

台東縣則是綠營另一重點，黃暐瀚指出，台東21萬人口中，原住民佔比達36.8%（約7萬人），全台最高。雖然過去20多年縣長均由藍營當選，但排除原住民後的立委選舉，綠營（如劉櫂豪、賴坤成）曾贏過多次。此次綠營派出前縣長陳建年之女、卑南族出身的陳瑩參戰，明顯意在搶奪原住民選票，若綠營團結並擴大原民支持，翻轉機會大增。

彰化縣綠營人選雖尚未確定，但黃暐瀚指出彰化有奇特「1、2」輪替慣例：一屆綠營、兩屆藍營，已持續36年。照此邏輯，2026年輪到綠營執政，結果值得關注。

嘉義市綠營參選人王美惠則是被黃暐瀚看好，不但有四連霸地方議員資歷及兩屆國會立委經驗，外號「機車立委」，常騎機車穿梭大街小巷，地方評價極高，「敢抓豬腸」的強悍風格讓她成為強力競爭者。

新竹縣方面，民進黨尚未決定人選，但現任民進黨籍竹北市長、老縣長鄭永金之子鄭朝方，擁有藍綠雙重背景，近期民調顯示領先國民黨立委徐欣瑩及林思銘，成為2026熱門人選。

雖然黃暐瀚先前提出「三都、五綠」觀點，視嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為民進黨軟肋，即藍營進攻重點。若藍營攻下任何一處，賴清德黨主席地位將動搖。但「綠營搶五藍」也是來勢洶涵，不容輕忽。

