綠營撤換柯建銘換「綠白合」？鄭麗文：團結在野下架賴清德更有效

國民黨主席鄭麗文出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，席間受訪。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市黨部今(13)日舉行市黨部主委布達典禮暨建黨131週年黨慶活動，黨主席鄭麗文出席並受訪。外傳民進黨願以撤換立法院民進黨團總召柯建銘為條件，重啟與民眾黨「綠白合」，鄭麗文說，「如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，那直接下架賴清德可能更有效，民進黨難道要把賴總統換掉來換取在野黨的合作嗎？」她認為，這類談話是對在野黨的不尊重。

鄭麗文指出，如民進黨有意團結在野，最重要的是賴清德應該下架自己的2個神主牌，其一是賴清德自稱無台獨必要，那可以廢止台獨黨綱，另一個是攸關台灣的國家安全防衛韌性、國家競爭力的電力問題，不要再反核，台灣未來才有活路，若賴願下架這2個神主牌，在野黨一定誠摯歡迎展開雙臂共商國家大計。

鄭麗文說，下架柯建民是民進黨的家務事，不管是派系鬥爭、人事傾軋也好，不要把在野黨捲進來，若下架柯建銘可換在野黨合作，那直接下架賴清德可能更有效，難道民進黨要把賴清德換掉？這種談話是對在野黨的不尊重，難道始作俑者不就是執政黨民進黨本身嗎？盼執政黨嚴肅、誠懇面對台灣政治惡鬥僵局。

