綠營操弄李貞秀國籍 賴政府治國無方只會「抗中保台」

民眾黨新科立委李貞秀國籍爭議持續延燒，被稱之為民進黨最後良心的立委王世堅率先拋出「從寬認定」主張，王世堅認為既然開放陸配嫁到台灣，那麼既來之則安之，陸配來了幾十年，都有小孩和家庭，應該大部分都跟中國的連結已經切得很清楚；如果國家有訂好法規，中配不得參選，或參選只能限縮在地方議員或里長，涉及國家大政的監督執行部分不能參與，那麼李貞秀現在當然無話可說，既然沒有的話，就必須給予人民該有的參政權。

綠營窮追猛打李貞秀，除了內政部要求立法院解任，連海委會也來插花，主委管碧玲臉書貼文表示，「李貞秀女士的國家又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」即使陸委會主委邱垂正公開表示，曾向內政部表達要陸配放棄國籍「確有困難」，過去也沒有任何一個放棄大陸國籍成功的例子，但綠營仍是卯起來霸凌李貞秀。

藍白則是質疑1968年出生在中國大陸的國防部發言人兼政務辦公室主任孫立方，1982年孫母帶著孫立方藉赴日探望親友時決定投奔自由，爾後以反共義士的管道來台。在中國出生長大的孫立方直到14歲赴日，再輾轉來台，顯然是具有中華人民共和國國籍，但陸委會說法，是孫立方來台時間是在《兩岸人民關係條例》立法之前，因此沒有放棄國籍問題，引發外界質疑賴政府根本兩套標準。

連網紅 Cheap也忍不住直言制度矛盾，「遊戲規則前後不一」，依《兩岸人民關係條例》規定，大陸地區人民只要在台設籍滿 10 年，即可登記參選公職。拿到台灣身分已20年的李貞秀完全符合現行法律門檻，結果人家要宣誓就職了，突然搬出《國籍法》公職人員不得具備雙重國籍，問題是李貞秀也去辦理放棄國籍，但中華人民共和國就是不給拋棄，內政部於是鬼打牆的強人所難。

Cheap直言「要賣國，根本不需要中國籍。」對於外界將國安風險與國籍直接畫上等號，Cheap反問，近年被查獲的共諜案件中，有多少人本來就是「土生土長的台灣人」？國籍與忠誠度之間，從來不是簡單的等號。

對於綠營操作李貞秀，還是脫離不了「抗中保台」的框架，民進黨治國無方，面對能源電力短缺、對美天價軍購、少子化等國安問題，拿不出解方，賴清德總統也只能不斷拿出「抗中保台」，作為支持者繼續信仰的神主牌。

