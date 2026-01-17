綠營操弄總預算案 撕裂社會

立法院16日院會表決通過國民黨、民眾黨提案，將具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫「同意先行予以動支」逕付二讀，反制綠營指控。（本報資料照片）

115年度中央政府總預算案至今尚未付委，癥結點在於行政院未依法編列立院通過的軍人加薪法案，但府院黨卻大炒民生預算，威脅若預算未通過，包括TPASS、長照3.0等經費都將斷炊。為反制指控，國民黨擬提案將攸關民生等預算案先行排審，既然民進黨自許重視國計民生，就不該反對，否則將坐實為了選舉，不惜政治操作撕裂社會的惡名。

行政院長卓榮泰就職以來，兩個年度的中央政府總預算案皆因未依法編列相關預算，遭在野強烈杯葛，但卓對於114年度與115年度總預算案態度卻大相逕庭。面對114年度總預算案，卓榮泰又是邀朝野黨團幹部吃和解飯、又是喝咖啡，甚至邀請至行政院共商，順利讓114年度總預算案付委。

廣告 廣告

但面對115年度總預算案仍未付委，卓榮泰並未採取114年度總預算案的處理模式，而是不斷強調行政院自去年8月29日就將總預算案送到立院審查，然後讓部會首長排排站，輪番上陣說明今年度受影響的新興資本支出及新增計畫有哪些，然後呢？就沒有然後了。

令人遺憾的是，即使國民黨擬提案讓攸關民生與新興計畫預算排審，但執政黨依舊選擇與在野對抗，不僅持續放話指控總預算未過關，將讓賴政府推出的「福國利民」法案受影響，甚至不惜撕裂台灣社會，以總預算綁軍人加薪進行政治操作，讓一般民眾將怒火怪罪到軍人頭上。

在兩岸軍事對峙日益嚴峻的情況下，國人理應是第一線軍人最堅強的後盾才對，結果卻因總預算案，侵蝕軍民互信基礎。執政黨選擇焦土策略，全面開戰在野，讓朝野火車對撞，相信全民會在今年的地方大選中，用選票給出答案。