綠營擬推「強棒」挑戰蔣萬安！王世堅點名這2人：才是真正的大咖

政治中心／許智超報導

民進黨立委王世堅今（29）日在民進黨中常會前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

2026地方選舉腳步逼近，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農率先表態並遞出參選意願表，爭取代表民進黨參選2026台北市長，不過民進黨秘書長徐國勇先前提到，會有大咖、很棒的人選。對此，立委王世堅認為，行政院副院長鄭麗君甚至是行政院長卓榮泰，「這才是真正的大咖」。

王世堅9日在節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨應該推派最強候選人出戰，而非拘泥於個人意願，自己還是會跟黨內誠懇表達，「有比我更適合的人，應讓最強的人出來」，而他也稱讚台北市議員苗博雅是合適人選之一，雖然對方不是民進黨籍，但「民進黨的精神是成功不必在我」，但若民進黨最終提名吳怡農參選，他也將全力輔選。

王世堅預估，現任台北市長蔣萬安有95％機率成功連任，蔣在「天時、地利、人和」三方面皆占上風，人和方面，蔣擔任市長近四年，與市民互動、市政表現「沒有太大紕漏」；地利方面，輝達選擇在台北設立總部，成為台北市發展的重大助力；天時則是整個國家正傾全力留住輝達，「蔣萬安為了讓輝達留在台北，確實付出很大努力」，因此他認為蔣的連任「幾乎已成定局」。

至於徐國勇之前提到，會有「更大咖」的人選投入台北市長選戰，王世堅則點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰，「首都台北，為什麼不，這才是真正的大咖」。



