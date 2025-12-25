綠營支持度狠甩謝龍介！台南市長民調出爐 「這人」微幅領先

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026大選，其中台南由民進黨長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰；而綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線，將對決國民黨立委謝龍介。對此，《鏡報》今（25）日公布綠營內參民調，顯示2人均大幅贏過謝龍介。

根據《鏡報》報導，該民調經過加權後，當陳亭妃對上謝龍介，前者支持度54.1%，後者則為25.3%；另林俊憲對上謝龍介，林支持度是51.5%，謝支持度是28.8%，顯示2人均大幅領先謝龍介，而雙方差距僅在3個百分點之內。

綜上結果，有綠營人士提到，近期《壹蘋新聞網》公布網路民調，林俊憲首度超車陳亭妃，且前藍委陳以信宣布參選後，使得原先一派輕鬆的謝龍介開始緊張，多處懸掛「民調唯一支持謝龍介」看板，更帶動「藍營歸隊」效應，讓陳亭妃藍白支持度縮水。

若進一步分析，該綠營人士認為，林俊憲在「純綠」陣營，支持度已經超越陳亭妃。換句話說，陳亭妃手握3%領先優勢，實際上並非來自綠營支持者，而是尚未歸隊的中間或非綠選民。

本民調以中華電信台南市電話住宅用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象為台南市年滿20歲以上之成年民眾；訪問日期2025年12月22日至23日；有效樣本數1,217份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±2.8個百分點。

