綠營支持者酸李四川「小氣」不願同台蘇巧慧 現場真相曝光

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨及民進黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧日前出席「新北市中藥商業同業公會80週年慶」，過程中的互動花絮意外成為焦點，就有綠營支持者酸李四川不願與蘇巧慧同坐、蘇巧慧致詞就離席等行為簡直是「小氣」，不過如今現場完整畫面曝光，活動主辦方其實是邀請國民黨副主席兼秘書長李乾龍同坐，而李四川因為早早就到場，因此先行離開。

李四川近日出席新北市中藥商業同業公會80週年慶，意外「躺著中槍」。（圖／李四川競選辦公室提供）

新北市百里侯之爭進入「垃圾時間」嗎？繼李四川一句民眾慣用的「三重」台語被民進黨基隆市議員張之豪糾正為捷運名稱「三重埔」後，現在連出席活動「坐在哪裡」也被拿來作文章。李四川10日出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」活動，有綠營支持者抨擊李四川在活動現場「不願與蘇巧慧同坐」，甚至在致詞結束、蘇巧慧上台致詞時就離席，相較蘇巧慧「坐在台下聽完李四川致詞」，簡直「小氣」。

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從當天完整直播畫面可見，主辦單位原是邀請李乾龍就近交談，李四川僅僅「夾在中間」禮貌回應，並未有被邀請與蘇巧慧同坐，甚至「拒絕與蘇巧慧同坐」等情況。（圖／翻攝自民視新聞網YouTube）

不過實際回顧媒體直播畫面可見，當天傾盆大雨，李四川卻是早早就到場接受聯訪，而蘇巧慧則是晚了將近10分鐘「姍姍來遲」抵達活動現場，主辦單位依照「先到先排」原則安排李四川先行致詞，若扣掉李四川、蘇巧慧一前一後時間差，兩人出席時長並未有異。而現場全程參與活動的新北市議員參選人鄧凱勛更直言「事實是蘇巧慧大遲到，遲到還怪人家早走」。

至於「坐在哪裡」，從開場演出過程可見，新北市中藥商業同業公會理事長吳鴻貞其實原是要與國民黨副主席兼秘書長李乾龍談話，因此邀請李乾龍並順便禮貌性邀請李四川移動座位，並非邀請李四川與蘇巧慧「同坐」。從3人互動中清楚可見，李四川「夾在2人之間」僅是禮貌性向吳鴻貞表示無須刻意挪動座位造成現場工作人員負擔，恐怕李四川也始料未及這一個無心的插曲竟然演變成「小氣」批評。

儘管蘇巧慧日前多次強調自己「從未攻擊對手」，不過蘇巧慧乃至民進黨陣營針對李四川的攻擊可謂是「青出於藍」，如今李四川準時出席、按行程離席卻遭指控「蘇巧慧致詞就離席」，又或與自己無關的互動也被扭曲為「不願與蘇巧慧同坐」，只能說從「三重還是三重埔」到「一場活動各自表述」，在資訊流通便捷的時代，無的放矢的指控及口水戰，恐怕也會早早翻車。

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