綠營收割普發現金 楊智伃嗆：北海小抄人

普發現金一萬今5日開始開放登記，民進黨籍民代紛紛做圖收割成果，民進黨副祕書長何博文在臉書也發圖卡宣傳普發現金，國民黨前發言人楊智伃留言嗆何博文「北海小抄人，連政績都要抄嗎」，楊智伃回顧過去綠營如何阻擋普發現金，民進黨立委沈伯洋還把普發1萬元形容為「共產黨的招」。

楊智伃表示，這是國民黨黨團與民眾黨一起努力，國民黨立委王鴻薇提案，卻在推進政策的過程中受到不少委屈，昨晚開始，卻看到一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，民進黨副秘書長何博文還喜滋滋的作圖還放上自己的人像，來宣傳普發現金一萬塊的政策。

楊智伃留言狂酸「北海小抄人，連政績也要抄嗎」，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。她也回憶2025年針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員說過什麼金句。

楊智伃指出，行政院長卓榮泰曾說「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」，時任民進黨祕書長林右昌跟罷團站在一起表示，藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免。還說普發現金是「用你的錢買你的票」。

民進黨立委沈伯洋也批評藍白以人數優勢三讀通過後，「藍營癱瘓政府有3招」，把普發1萬元形容為「共產黨的招」、「先窮台，再統一」，民進黨團也指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」。楊呼籲，對於曾經發表這些言論的綠營民代，網友一起去底下留言幫他們想起曾說過的話，「不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？」

