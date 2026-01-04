綠營放話要動白營現任主席？柯文哲怒嗆：一定焦土政策

民眾黨前主席柯文哲今（4）日在嘉義展開行程，陪同黨籍立委張啓楷前往宮廟參香。針對朝野僵局，他受訪時透露民進黨有人放話要對付黃國昌，並強硬表示自己被關一年可以一笑置之，但若執政黨再拿司法當政治工具對付黃國昌，絕對會採取焦土政策。

柯文哲偕同張啓楷掃街。（圖／中天新聞）

柯文哲指出，目前的朝野僵局全在總統賴清德的一念之間。他認為若要怪在野黨發動彈劾，應先反思當初為何發起大罷免行動，這自然會引發反撲。他強調，賴清德上任後應採取聯合政府概念與在野黨協調，而非演變成如今的對立局面。

談及高達1.25兆元的軍購案，柯文哲強烈質疑行政部門僅用兩張A4紙就要說明預算，立法院根本無人敢簽字背書。他批評過去支付超過6000億元的項目至今未見實體，舊問題尚未解決與交代清楚，現在又要索取鉅額預算，連民進黨自家立委答應時都顯得心虛。

柯文哲與張啓楷參香。（圖／台灣民眾黨）

關於總預算卡關問題，柯文哲表示過去也曾遇過類似僵局，但民進黨政府不應抱持「要審就審、不審拉倒」的態度。他建議三黨總召應坐下來協調，若彼此溝通有困難，可各自再帶一人參與，六個人共同協商一定能找出解決方案。

柯文哲更進一步透露，不知民進黨政府目前由誰操盤，竟然派人放話要將黃國昌「如法泡製」搞一遍。他對此感到憤怒並重申，自己遭遇司法對待可以不計較，但絕對不同意司法淪為政治工具，若民進黨執意如此，將導致台灣四分五裂，屆時勢必採取焦土政策反制。

