綠營放話 拒李貞秀質詢索資

民眾黨6位新任不分區立委、包括陸配李貞秀，3日將宣誓就職。（陳君瑋攝）

民眾黨6位新任不分區立委，包括陸配李貞秀在內，3日將宣誓就職。卻有人1日放話，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。李貞秀辦公室反擊，李是依正當法律權利及程序產生的立委，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面又用族群政治抹黑。李貞秀1日晚間於臉書發文表示，「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」民眾黨發言人張彤說，這是赤裸裸的歧視打壓。

民眾黨8位不分區立委，除了留任的陳昭姿、劉書彬，洪毓祥等人將於明日在立院由院長韓國瑜主持宣誓就職，並有大法官擔任監誓人。中選會1日已公告6位遞補當選名單，依序為洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀。

李辦反擊 族群背景遭政治抹黑

民眾黨6位新科立委今早將至黨中央參加會議，內部初步分工，李貞秀將進入內政委員會，但有綠營人士帶風向表示，李貞秀未出具申請放棄國籍證明，內政部若認定其就職無效，李向各部會調閱資料，行政機關就無法配合，且卓榮泰及部會首長在立法院也可不必回答其質詢。綠委吳思瑤更提出2大因應措施，認為行政部門應自我把關、立院新會期應重新檢視涉及國安的議事規則。

對此，政院人士僅回應，《國籍法》規定非常明確，行政機關一定依法行政。內政部重申，迄未收到李貞秀所提放棄中國籍證明；依《國籍法》規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明，繳附予任用機關即立院，若未能提具相關證明，應由立院予以解職。

藍委抨擊 綠才是系統性被滲透

根據《兩岸人民關係條例》21條規定，陸配取得身分10年後可以參政，但內政部卻認為應依《國籍法》20條規定「放棄國籍」，礙於兩岸政府互不承認對方主權，賴政府要求陸配「放棄中國國籍」，將導致陸配在台參政近乎難以實現。

據了解，立院依照慣例，會提供「有無雙重國籍、放棄外國籍」等切結書，李貞秀已表達會簽選「無雙重國籍」。

李貞秀辦公室表示，李是依《憲法》及《選罷法》正當法律權利及程序產生的立委，代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要角色，「族群背景絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成國安風險」，且不論是李貞秀或任何立委，就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國《憲法》，依據的是中華民國法律行使職權，未與他人不同，「為何李貞秀依法就任前，吳思瑤就能未審先判，指涉李貞秀質詢、索取資料或相關會議，會讓行政機關跟立院議事產生國安問題？」

張彤表示，李貞秀在台居住逾10年，領中華民國身分證，履行國民應盡義務與責任，經中選會確認符合參政要件及被提名資格，如今內政部卻不甩《兩岸人民關係條例》，逕行以《國籍法》認定，「一個國家，各個機關不同調、解釋超混亂，基層無所適從」。

學者質疑 不可履行條件當門檻

張彤強調，民進黨以出生地、血統論，赤裸裸地進行歧視打壓，吳思瑤未審先判李貞秀「勢必為中共效命」，可見民進黨政府一面宣稱照顧新住民、一面把陸籍新住民視為「二等公民」。

藍委李彥秀抨擊，匿名官員放話李貞秀「可能涉及洩密」，可笑至極的是民進黨從總統辦公室、外交部長辦公室、民進黨民主學院、基層民代助理都窩藏「共諜」，根本就是系統性被滲透，若真要防共諜、防洩密，最該清查的就是民進黨。

彰師大公育系副教授李其澤說，關鍵問題在於國家是否可設計一套「明知不可履行」條件，作為剝奪民選或依法取得公職資格的門檻？內政部應拿出透明方式面對統戰，如果規則被設計成「永遠交不出來」，民主受害者不會只是一位候任立委，而是整體制度的可信度。