綠營敗選退輔會？王鴻薇、羅智強揭中小企業聯輔基金會名單驚見「創意私房」高級會員

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨立法委員王鴻薇、羅智強今（26）日聯手召開記者會，針對財團法人「台灣中小企業聯合輔導基金會」人事與治理問題提出嚴正指控，包含涉犯兒少性剝削犯罪，111年遭起訴、113年經法院判決，卻仍長期留任基金會，痛批該基金會長期淪為民進黨政治酬庸單位，根本是「綠營敗選退輔會」。
王鴻薇指出，聯輔基金會現任董事長徐定禎為民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創為南投縣議員落選人，另有新潮流系人馬、前桃園市府秘書處長顏子傑兼任顧問，高層人事「只有酬庸、毫無專業」，完全背離基金會協助中小企業的設立宗旨。
更震撼的是，兩人接獲基金會內部陳情書爆料，直指總經理葉仁創安插的人事名單中，竟出現震驚社會的「創意私房」案高級會員、外號「南橘子」的郭柏宏（已離職）。陳情內容指出，郭男涉犯兒少性剝削犯罪，111年遭起訴、113年經法院判決，卻仍長期留任基金會，直到114年才離職，質疑主管單位與高層涉嫌包庇。
此外，陳情書亦點名董事會秘書黃靜惠，因涉公益侵占罪遭判刑四個月得易科罰金。內部員工更控訴，管理階層對相關爭議消極處理，導致女性員工長期處於恐懼與心理壓力中，甚至「連上廁所都不敢」，職場安全與信任嚴重崩壞。
王鴻薇指出，聯輔基金會掌握龐大的中小企業人脈與政府補助資源，歷年在風災、地震、疫情等重大事件中，負責紓困貸款與政策協助，卻遭特定政治派系長期把持，形同選票與資源運作的平台。
羅智強痛批，民進黨酬庸文化不僅浪費公帑，現在更演變成包庇犯罪、危害員工身心安全的嚴重治理危機。陳情書亦揭露不實報支、疑似詐領政府經費等問題，相關資料已轉交主管機關與司法單位，要求徹查到底，絕不能漠視基層員工的「求救訊號」。
