綠營新人控高市議會6度流會 藍酸：派系鬥爭自打臉

國民黨高市黨部發言人張永杰指出，連日來湧言雙寶議員不斷發新聞稿攻擊柯志恩不審預算，結果這些口口聲聲要捍衛預算的綠營議員，自己卻未在議事廳內堅守崗位。（張永杰提供）

高雄市議會臨時會21日落幕，卻爭議不斷。民進黨新潮流系新人指控，國民黨杯葛預算癱瘓市政，還讓清點人數害6度流會。國民黨高雄市黨部發言人張永杰今（22）日反批，綠營新人為派系鬥爭博取版面，連議事規則都搞不清楚，流會真正原因是「綠營議員出席率低落」，此舉根本是打臉自家現任議員。

民進黨高市議員參選人尹立、蘇致榮、黃敬雅、蔡秉璁昨譴責國民黨黨團杯葛預算、癱瘓市政。本次臨時會共召開8次會議、16個半天，卻遭清點人數多達6次，導致議事程序反覆空轉，更有4個委員會預算至今未進行實質審查，形同讓市政停擺。

對此，張永杰說明，依法定議事規則，高雄市議會現有62席議員，會議需過半數到場才能成立。昨日清點人數時，國、民兩黨及無黨籍議員合計僅25人，未達法定人數31人，依規定宣布流會。

張永杰指出，目前市議會泛綠陣營占多數，若民進黨議員全員到齊，人數絕對超過半數，國民黨根本無法透過清點造成流會，問題就出在民進黨自家議員出席荒腔走板。

張永杰進一步指出，連日來湧言雙寶議員不斷發新聞稿攻擊柯志恩不審預算，結果這些口口聲聲要捍衛預算的綠營議員，自己卻未在議事廳內堅守崗位。民進黨議員不審查、不把關，甚至連出席都做不到，卻指責依法行使職權的在場議員，根本顛倒是非。

張永杰狠酸，新潮流新人見湧言會新人連日操作獲得版面而眼紅，有樣學樣結果「畫虎不成反類犬」。這種為派系內鬥、急於表現的操作，反而凸顯民進黨議員怠惰，迴力鏢直接打在自己臉上。他呼籲民進黨新人與其噴政治口水，不如先檢討自家議員出席率與問政品質，別為派系競爭假借清點之名攻擊同黨議員而鬧笑話。

