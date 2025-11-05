綠營新北市長人選確定是「她」！蘇巧慧回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨選對會今(11/5)正式通過，提名新北市立委蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長，預計將在11月下旬提報中執會通過。對此，蘇巧慧稍早回應，已經準備好承擔重任，會全力籌組最強團隊，帶領黨籍議員候選人，一起打贏2026選戰。

民進黨新北市立委蘇巧慧，資料照

至於目前傳出明年可能投入新北市長選戰者，藍營方面有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川及新北市立委洪孟楷等人選；另外，民眾黨主席黃國昌也早早表態將會參選，而藍白是否將協調整合出一位候選人，外界也正在觀望。

廣告 廣告

蘇巧慧為前台北縣長、行政院長蘇貞昌之女，畢業自台大法律系、波士頓大學及賓州大學法律系雙碩士，2002年律師高考及格，2016年初次參選新北市第五選區(樹林、鶯歌、新莊)立委即勝選，隨後連任3屆立委至今，也是現任民進黨新北市黨部主委。

蘇巧慧表示，這段時間，自己走遍新北，許多人也給予支持與肯定，也感謝選對會推薦，已經做好準備承擔重任，會全力籌組最強團隊，帶領新北市議員候選人，一起打贏2026選戰。

更多FTNN新聞網報導

新北民調對蘇巧慧林右昌都輸！黃國昌僅回：會參考這份「全市話」結果

黃國昌參選民進黨穩贏？黃暐瀚提新北市長最新民調：一如預期「他」最強

李四川現身掃街較勁黃國昌？蘇巧慧談2026新北市長選舉：藍白一直有自己的問題

