綠營新北市長參選人搶快 租競辦與市府僅一街之隔

國民黨遲未推出參選下屆新北市長人選，民進黨早已定於一尊，提名立委蘇巧慧參選。近日，蘇巧慧已租借交通便利的「板橋超級F1社區」，當作未來選舉時團隊的競選辦公室，而該處亦是新北市長侯友宜競選連任時的辦公室。蘇巧慧幕僚透露，目前仍在裝潢整修中，至於競選總部仍在尋覓合適地點。

據悉，蘇巧慧已招募來自新北各區的有志同仁，一起參與未來選戰，由於目前民進黨新北市黨部辦公場域有限，無法容納過多人員，因此自從她被提名後，一直尋找合適的辦公室，直到近日才租借到板橋超級F1社區內的約90坪空間。

蘇幕僚說，現在該處仍須裝潢隔間，當作未來團隊同仁辦公、開會的辦公室，將盡速整理，同仁才會陸續進駐，並非是對外公開的競選總部。至於競選總部，仍再洽詢合適的地點。

超級F1社區位於新板特區內，鄰近新北市政府、遠東百貨，與市府大樓僅一街之隔，距離捷運站走路約3分鐘，交通便利，可說是新板特區最精華區域。昔日蔡英文前總統競選新北市長時曾租下當作競辦，侯友宜拚連新北市長連任也以該處為競辦。根據實價登錄資料，超級F1社區 近期成交單價每坪約73萬至85萬，近1年平均行情約80萬左右。

