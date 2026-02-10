綠營新北議員初選登記截止 資深議員交棒兒子出戰

民進黨前祕書長林右昌10日陪同新北市議員陳乃瑜、卓冠廷、山田摩衣前往市黨部登記參與黨內初選。（陳乃瑜提供）

民進黨新北市黨部10日截止議員初選登記，現任議員陳永福、石一佑確認交棒給兒子，而鍾宏仁早已表態不連任，令人意外的是，7連霸議員周雅玲未領表登記初選截止日未領表，周受訪直言，從政近25年的人生階段告一段落，選擇在身心狀態良好之際轉身，並強調未來仍將持續投入黨務與輔選工作。

根據市黨部統計，第1選區（石門、三芝、淡水、八里）鄭宇恩、游明諺完成登領表登記，第2選區（林口、五股、泰山）：李宇翔、戴翎育，第3選區（新莊）：林秉宥、吳奕萱、陳岱吟、翁震州、翁昭仁，第4選區（三重、蘆洲）：邱婷蔚、李余典、顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、陳俊維，第5選區（板橋）：山田摩衣、黃淑君、陳俊諺、戴瑋姍、李昆穎。

第6選區（中和）：張志豪、張嘉玲、張維倩，第7選區（永和）：許昭興、羅文崇，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）：林銘仁、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨、彭一書、高乃芸，第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）：陳乃瑜、陳韋任，第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）：林裔綺，第11選區（汐止、萬里、金山）：蔡美華、朱誼臻、張錦豪

第5區議員石一佑10日確定由兒子陳俊諺接棒，第9選區陳永福早已決定由兒子陳韋任出戰，並在地方跑行程。

周雅玲表示，自己已連任6屆、服務基層24年9個月，長時間專注在議員角色，並不覺得此時改變是壞事，「我還年輕、身心健康，人生還有很多事可以做。」希望未來可多陪伴母親及家人。

對於是否指定接棒人選，周雅玲強調「完全沒有」，她說自己向來在選區單槍匹馬服務，不走花俏路線，也不經營派系，樂見有志者投入汐止、金山、萬里選區競逐，「年輕人都可以來試試看」。周認為，只要真心為地方付出，基層都看得見，她也會全力幫忙輔選。

目前民進黨第11選區已由正國會辦公室執行長蔡美華、前黨團主任朱誼臻登記參選，將進行黨內初選。周雅玲坦言，無論最後由誰出線，她都會全力協助輔選，爭取議員席次，並持續在不同位置為民進黨、為地方貢獻心力。

