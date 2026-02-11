綠營新北議員初選 蘇巧慧：組團隊爭取市民肯定

（中央社記者王鴻國新北11日電）民進黨新北市議員提名登記截止並將進行初選，市黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧表示，接下來會照著黨中央公告初選日程，找出最強參選人組團隊，爭取市民肯定和信任。

蘇巧慧今天在民進黨立委張宏陸及議員黃淑君、石一佑、山田摩衣及議員參選人李昆穎、陳俊諺等人陪同下，前往板橋新埔市場掃街拜票，獲不少民眾歡迎。

由於民進黨新北市議員提名登記昨天截止，共37人登記，爭取34席（扣除平地及山地原住民）提名席次，確定3、8、11等3選區將進行初選。

蘇巧慧接受媒體聯訪時對初選問題表示，接下來會照著黨中央公告的初選日程，進行抽籤、民調，找出最強的參選人並組成團隊，會用共同的政見，走遍新北大街小巷，向市民報告，爭取市民的肯定和信任。

媒體追問對國民黨新北市長參選人仍未出爐的意見表示，她一直按自己的節奏及步調參選，「我的面試官是新北市的400萬市民」。她是向新北市民爭取一個服務的機會，因此，她會照著自己的節奏，和團隊規劃的行程，前進新北的大街小巷，努力展現自己的態度、能力及政見。（編輯：李錫璋）1150211