綠營新北議員登記首日 蘇系「青年會做事連線」拔頭籌

民進黨六都議員4日至10日開始領表登記，蘇系新北市議員張維倩、彭一書、翁震州及擬參選人戴翎育組成的「青年會做事連線」搶得頭香，4日前往新北市黨部登記初選及造勢，4人特別以白上衣搭配牛仔褲、球鞋的運動風造型現身，展現青年世代攜手打拼的決心。

張維倩表示，使用喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開，既應景又吉利，希望「青年會做事連線」能夠「一馬當先」登記初選再「一鼓作氣」取得好名次，順順利利通過黨內初選。未來希望可以爭取營養午餐免費，繼續替婦女、孩童爭取更多的權益，減輕家庭負擔。

彭一書表示，4年前由維倩學姐親自帶著學弟踏入議會，從懵懂新人歷練至今日獨當一面，這次依然由維倩學姐領軍，率隊完成登記造勢，希望藉由一馬當先的氣勢，為選戰開出好彩頭。

彭一書坦言，土樹三鶯席次減少1席，戰況勢必更加激烈，是名符其實的熱戰選區。首度爭取連任「壓力巨大」，每一場都是硬仗。因此更要團結一致秉持初衷，紮實服務走入基層，希望初選大選都能獲得選民肯定，繼續為土樹三鶯發聲、替市民把關。

翁震州表示，新莊同樣是需要初選的選區，而自己也是首度爭取連任，從菜鳥議員拚晉級，壓力不小。他希望透過「青年會做事連線」串連夥伴、團結作戰，彼此在政策與選區議題上加強跨區合作與討論，將平時累積的努力與服務成果，順利轉化為初選民調的實質支持。

戴翎育表示，相較學長姐爭取連任，她是首度參選的「新生」，這幾年在跑基層中，深刻感受到五泰林市民對交通建設與生活品質提升的期待，也更堅定投入公共事務的決心。未來將持續貼近民意、深耕選區，把服務做到最好。

