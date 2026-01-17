即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧與藍營潛在對手、台北市副市長李四川的差距正在逐漸縮小。對此，蘇巧慧今（17）日回應，這段時間都是按照步調，團隊很有活力，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，期盼未來能成為不分黨派與族群的新北市長。





今早10時45分，蘇巧慧前往淡水捷運站後側廣場，出席「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」，並於行程前短暫接受媒體聯訪。

針對戴錫欽的說法，蘇巧慧表示，這段時間她都一直是照著自己的步調，競選團隊很有活力，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，未來也會像今天這樣走遍新北的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到她，也讓大家看看未來的新北市長是否能由自己來擔任，這是最好的策略，「我們會持續進行」。

至於是否有發現原本親藍選區的選民互動變多，蘇巧慧則說，其實要做一個城市的市長，本來市政就是要不分黨派，只要朝著能夠新北更好的方向，其實大家不分黨派、不分族群，每個人都應為這座城市的未來努力，這是未來目標。







原文出處：快新聞／綠營新北起風了？戴錫欽認李四川優勢縮小 蘇巧慧揭「最佳策略」

