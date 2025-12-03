即時中心／高睿鴻報導

明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。其中，有意參選中正萬華議員的政治評論員張銘祐，成為首位開始「站路口」的擬參選人，引發外界關注；打算爭取綠營提名的他，今（3）受訪時也特別提及，自己很關心北市幼教、尤其是稽查員不足等問題。

雖然明年春天才要初選，但張銘祐已經開始站路口、至今總共21天。當被問及原因，張銘祐說，這是為了展現他的堅持，雖然這陣子無論是颳風下雨、甚至是颱風都遇過。但他強調，自己不是在賣慘，因為根本也沒那麼慘，而是要說，這21天無論風雨，都能看到萬華中正選民的熱情，每一次出來站，心裡都會感覺暖暖的。

廣告 廣告

張銘祐舉例，像是許多人明明已準備要過馬路，但就會先走近他握個手，之後再走回馬路上，「這些點滴我都謹記在心，所以出來站這21天，絕對不是賣慘，而是為了感受中正萬華的溫暖」。

快新聞／綠營新戰將登場！「他」想角逐中正萬華議員 政見、參選策略全說了

民進黨北市議員擬參選人張銘祐。（圖／民視新聞）

至於此次參選，最關注中正萬華或台北市的什麼議題？張銘祐表示，他長期以來都很關心幼教的問題，因為他本身有3個小孩、自己就是爸爸，早就發現無論是公幼、公托的兒通安全及人權，都沒有受到太大重視。他繼續說：「尤其，在稽查員的部分，台北市是相當不足，所以之前才會發生那麼多虐童案」。張銘祐進一步指，之前萬華某私立幼兒園發生虐童案後，他也收到家長的陳情，雖然自己還不是議員身份，但依舊第一時間替他們站出來發聲。

他解釋，之所以願意做這些，是因為本來就覺得，這種有關公平正義的事情，需要有力的政治人物好好監督；同時更強調，在這裡選舉的候選人，都必須能實際感受萬華人的需求。

快新聞／綠營新戰將登場！「他」想角逐中正萬華議員 政見、參選策略全說了

民進黨北市議員擬參選人張銘祐。（圖／民視新聞）

但另一方面，張銘祐也坦言說，這次台北市各個選區，民進黨的內部競爭都非常激烈；這也是為什麼，他除了積極站路口，同時也勤跑市場、甚至會利用剩餘時間，走訪各個社區及活動。至於之後的初選策略，張銘祐則分析，因為比電話民調都是利用家戶市話、而非手機，所以一定要抓住年長者的需求；所以，他也提出「輔具全面免費補助」等政見，相信這對很多年長者來說，應該是非常有感。

他最後也說，自己也有到選區的各個地方，陸續舉辦茶會、鄰里座談等，「我要告訴每個長輩，你們的需求，銘祐看得到！」。

原文出處：快新聞／綠營新戰將登場！「他」想角逐中正萬華議員 政見、參選策略全說了

更多民視新聞報導

高市早苗再談「對台立場」！喊：理解尊重《日中共同聲明》

回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」

台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機

