綠營新竹縣長不二人選？鄭朝方不鬆口：交由大眾決定

民進黨竹北市長鄭朝方面對是否轉戰新竹縣長提問，仍不鬆口，僅表示現階段專注市政。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

針對近期新竹縣國民黨內部競爭激烈、以及外界關注竹北市長鄭朝方否轉戰新竹縣長，鄭朝方30日回應並強調，竹北的進步有目共睹，歡迎優秀人才共同競爭，但他也直言：「畫大餅、唬弄選民的時代已經過去」，呼籲政治人物應回歸實事求是。

鄭朝方表示，竹北市近年來的改變與能見度顯著提升，選民對城市的進步「非常有感」。對於近期傳出多位人士有意挑戰下屆竹北市長職位，鄭朝方展現大器風範，認為這是好事，因為有競爭才有進步。

鄭朝方也指出，現今的選民結構已大不相同，選民對施政品質的判斷力極高。他直言：「畫大餅、唬弄選民的時代已經過去了，不要挑戰選民的智商。」

廣告 廣告

對於國民黨新竹縣長人選黨內競爭激烈，他指出，新竹縣長期以來在各項建設上「耽擱」很久，有優秀的人才願意「捨我其誰」為地方服務，他認為是好事。

針對縣政問題，他提出具體質疑：「中央預算、高中增班的經費下來了嗎？地方交通該要有人負責吧？」他認為，服務地方不應只是「等以後」，擁有現職與資源的人，現在就應該負起責任，而非停留在玩政治的階段。他相信，縣民能看穿誰是在玩政治，誰是在認真做事，縣民值得更好的對待。

至於外界最關注的下一步是否角逐新竹縣長大位？鄭朝方並未鬆口，僅表示將這一切交由大眾決定。他強調，現階段的重心依然是專注於市政工作，履行身為市長的職責。

【看原文連結】