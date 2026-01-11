綠營新竹縣長人選定了？林為洲脫口讚「這人」很強 高機率派他選

即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將至，朝野各黨派積極布局，多縣市人選已陸續拍板。新竹縣部分，國民黨由立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取提名；民進黨則是竹北市長鄭朝方出戰呼聲高。對此，前藍委林為洲今（11）日替徐欣瑩站台時，表示綠營差不多會派鄭參選，「對手很強我們要更強」，更喊話黨內初選應公平公開。

林為洲表示，很開心今天在這種情況下跟大家見面，「我要挺身出來支持徐欣瑩」，講這句話的意思是，現在還在努力，誰會贏還不知道，若徐要代表國民黨選贏縣長，還要過2關，大家要有危機意識繼續衝。

接著，林為洲進一步指出，第1關就是黨內初選，爭取國民黨提名，「黨內初選一定要贏，新竹才會贏」，因為國民黨一定要推出會贏的人，大家才好輔選；第2關則是面對民進黨，他們也差不多確定，會推鄭朝方出來，因此要找最強的人贏得新竹縣，「對手很強我們要更強」。

最後，林為洲也喊話國民黨內，現在還在辦初選，請所有幹部都要公平公開，才能團結勝選，還沒推出候選人之前，所有黨工都要公平公正，將來提名後，才能夠團結一起努力。

對此，鄭朝方僅用文字回應，竹北最近一直被提起，謝謝政治前輩們的關心，這其實也間接說明了1件事，竹北的改變大家都看得見，過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，我們努力一項一項把它完成。

鄭朝方強調，現在每位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。

