綠營新莊內戰 派系搶婦女席次

新北市第三選區（新莊區）目前僅有1席女性國民黨籍議員戴湘儀，預計婦女席次將成重點。民進黨搶攻議員席次，現任立委吳思瑤辦公室主任、新潮流系統吳奕萱傳出搶攻婦女席次，最快本周就會掛看板；但正國會系統民進黨前祕書長林右昌積極帶領新人陳岱吟想搶占新莊席次，各派系都搶著插旗，黨內初選預期將非常激烈。

地方人士指出，此次新莊區民進黨初選暗潮洶湧。現任3席議員鍾宏仁、翁震州與林秉宥分別隸屬英系、蘇系與新潮流。林秉宥是前副議長陳文治子弟兵，地方勢力雄厚、空戰也有實力，但同屬新潮流吳思瑤的主任吳奕萱，傳出將參加新莊初選，甚至本周就會掛看板，恐分散票源。

林秉宥表示，吳奕萱投入選舉並非派系考量，表示新人想到地方服務選舉就應該給她機會、都是好事，但他也指出，如今只剩3個月就要拚初選，對地方淵源不深、認識不多會很辛苦，對她來說是考驗，鼓勵她努力。

正國會原在新莊有4連霸議員陳科名作為代表，但在陳涉貪入監後在地勢力漸微，據傳正國會不甘獨落人後，林右昌頻繁帶前總統蔡英文選舉團隊的政治新人陳岱吟四處拜訪當地聞人；然而陳科名主任翁昭仁也在新莊各地掛出參選看板，推出口號「選昭仁，找好人」，也被視為是親地方與核心勢力的分歧，選情令人霧裡看花。

地方親綠人士指出，如今議員所需專業程度高，除了陸戰外，空戰已逐漸成為不可或缺的實力，很多議題的歷練不能只靠地方組織人情脈絡，想單靠陸戰選上需要更努力，另外也可以發現女性議員不比男性差，若真的表現夠優秀、大家都認同，也不必侷限在保障席次上。