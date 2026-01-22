即時中心／高睿鴻報導

今（2026）年底全國將改選縣市長及議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，特別是牽涉人數眾多的議員初選，競爭更是進入白熱化階段。據悉，民進黨方面，北市中山大同堪稱一級戰區，除了高機率要拚連任的顏若芳、陳怡君、林亮君，竟還有高達4名新人表態參選，儼然形成「7搶4」局面，競爭激烈。其中，「謝系」子弟兵、並曾於外交部，擔綱部長室主任的新銳強將林子揚，近期聲勢逐漸上升；今（22）早，黨內前輩、前立委姚文智更現身力挺他。

為爭取更多支持，早早表態參選中山大同議員的林子揚，近日勤跑地方，今天更與「謝系」大前輩姚文智，雙雙現身大稻埕；並偕同「霞海城隍廟」管理人陳文文、《望春風》作詞人李臨秋之子李修鑑等人，一起參訪「臨秋居」。幾人除了分享大稻埕文化魅力、同時也關注在地文化推廣。

據媒體綜合報導，林子揚的背景容易令人眼睛一亮，曾擔綱前行政院長謝長廷的幕僚、在外交部擔綱部長室主任，並於外交體系承接重要職務，如駐泰代表處機要秘書等。不僅如此，他更是海委會主委管碧玲的女婿，因此知名度不小。姚文智則是擔任過立委、新聞局長等要職，更參選過台北市長；但近年逐漸淡出政壇，轉投影像創作，鮮少公開參與政治活動。想不到，今天再度現身迪化街，公開為林子揚站台。

快新聞／綠營新銳戰將誕生！姚文智挺「他」選中山大同議員 賴總統也親自打氣

民進黨前立委姚文智（右），表態支持中山大同議員擬參選人林子揚（左）。（圖／民視新聞）

姚文智高度肯定林子揚的專業歷練。他指出，林在國安、外交、僑務等領域，累積長達10年的中央政府經驗，更是前駐日代表謝長廷長期栽培的優秀幕僚之一。因此姚文智強調，林子揚兼具國際視野與專業能力，能夠連結台北與世界，為首都注入嶄新氣象。「我相信，只要我們團結，台北一定能邁向更美好的未來」，他說。

姚文智也開心地說，「這恐怕是我參加過的政治選舉活動，最有文化氣質的一場！」。他接著表示，現在自己已轉當導演、親自拍電影，最受不了的事情，就是各種政治顏色亂抹、隨便就抹成黑；但在這個過程當中，自己還是一路見證，林子揚努力成長茁壯、爭取出線的過程。

因此姚文智強調，自己很關注林子揚能不能接棒；他認為，林相當關注地方文化發展、甚至是傳統價值的保留、以及該如何將傳統文化的精髓與底蘊，帶入這座城市的未來發展。

民進黨中山大同議員擬參選人林子揚（右），近日勤跑基層，吸引不少民眾力挺。（圖／翻攝自林子揚臉書）

林子揚則表示，自己過去在外交部與僑委會累積的實務歷練，不只是他未來推動城市外交、深化國際接軌的重要基礎，更是強化市政交流的關鍵優勢。而此次能請到謝系大前輩出馬站台，他坦言說，除了為自己增強信心，當然也象徵理念延續、以及世代接棒的政治意涵。

雖然外交歷練紮實，但想要競選民代，也必須與地方加深連結，為此，林子揚最近也積極參與重要活動，向民眾宣達政見與理念。據悉，他近日曾前往榮星花園，參與「喵喵旺旺園遊會」，除了關注寵物的權利、更主張建立友善的公共空間，讓毛孩能安心生活，使台北展現「是一個進步城市該有的樣子」。而當時，總統賴清德剛好也在現場，他不僅與林子揚寒暄、擊掌，更親自為其打氣、直呼「子揚加油！」，引發不少網友討論。





