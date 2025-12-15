綠營明目張膽獨裁？邱毅籲藍白：不能怕2事

▲因應在野黨頻推《財劃法》等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此，前立委邱毅今（15）日痛批，總統賴清德明目張膽搞獨裁，而有效抗爭的前提是，在野陣營帶頭的人「要不怕死、不怕坐牢」。

因應在野黨頻推《財劃法》等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式。民進黨政策會執行長吳思瑤會後受訪表示，行政院無論採「不副署」或「不執行」的方式，皆屬合憲，黨團也會全力支持政院的最終決定。

對此，邱毅今日在臉書發文表示，「賴清德明目張膽搞獨裁了，他邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰，以『不副署，不執行』，來抵制立法院通過的法案。」

邱毅指出，依照民主的制度，人民選出立法院，立法院以多數決來通過法案，總統必須簽署公告實施，行政院長須副署負責執行，然而在立法院內藍白合作有62席，民進黨只有51席，在法案制訂和預算審查，在野黨自然佔盡優勢。

邱毅續指，賴清德曾想用反民主的大罷免，來扭轉此一劣勢，結果是大罷免，大失敗，成為一場民主大爛戲，支持率也跌到谷底，「現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德的心意，行政院長卓榮泰就不副署，不執行，黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓立法院，使立法院名存實亡。」

邱毅狠酸，「賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是他現在的賴皮操作，一點都不民主自由。在便當會𥚃，51個民進黨立委，只有一個人間清醒，敢公然反對，你一定想不到，就是柯建銘，其他人都噤聲，只能高呼賴皇萬歲。」

邱毅表示，資深媒體人謝寒冰認為革命號角響起了，大規模的人民抗爭要登場了，「問題是兩個在野黨主席有這個膽識嗎？現在的台灣人民有這樣的覺醒嗎？有效抗爭的前提是，帶頭的人要不怕死，不怕坐牢，勇於衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？」

