綠營最怕的事曝光？柯志恩：林岱樺恐非第一人選

國民黨立委柯志恩8日在政論節目中分析民進黨高雄市長初選情勢，指出立委林岱樺雖然基層動員實力最強，但受助理費案影響，目前看來「應該不會是她第一了」。柯志恩直言，綠營支持者擔心林岱樺即使初選過關，若突然被判有罪，恐怕會「便宜了柯志恩」，這是民進黨在這場選舉裡最害怕的事。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，民進黨4位立委背後都有派系支持，林岱樺過去基層最強，從她之前的動員來看，基層實力不可小覷。但從助理費案來說，林岱樺過去一直都是第一，目前看來應該不會是她第一了。她表示，許多綠營支持者對林岱樺仍有質疑，也會擔心即使她實力這麼強，但萬一初選過了，目前雖然還沒有判決，但萬一突然發生狀況被判有罪，那該怎麼辦。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

談及立委許智傑，柯志恩指出，許智傑最近的民調其實不低，他在「四大女神」的宮廟活動中居中牽線。她表示許智傑在21日將於之前邱議瑩的場地辦一場大造勢，而且重點是許智傑是鳳山在地的立委。一個禮拜之後，林岱樺也將在同樣的地方辦造勢場。

柯志恩提到，林岱樺的父親林三郎過去也是鳳山市長，所以邱議瑩喊出5萬人，他們一定會喊出6萬、7萬人。她表示，那個大造勢的場子當然可以看，但必須說國民黨也不弱，不管把她的民調做到幾％，在綠營推出候選人後，藍營也會推出非常完整的市政規劃。柯志恩強調，儘管國民黨有很多標籤，但還是請高雄市民聽聽她的政見。

