綠營最新支持度超震撼！他揪1貓膩：不意外

▲台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，民眾對民進黨的支持度出現正向的巨大變化。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，民眾對民進黨的支持度出現正向的巨大變化。對此，資深媒體人黃揚明表示，這期的民調與題組設計有關，看題目的問法，得到這樣的結果不意外。

最新民調顯示，與11月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨以三成八穩居台灣第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9個百分點領先居第三的民眾黨。民進黨谷底反彈，一舉飛升7.3個百分點到38.4%，創下2020年8月以來的新高。

對此，黃揚明今日在臉書發文表示，台灣民意基金會的民調中，上一次民進黨支持度超越這次38.4%，是在2020年8月的41.3%。

黃揚明指出，這期台灣民意基金會的政黨比例分析結果，與題組設計有關，有很多題目都是詢問民眾對「民進黨是什麼樣的政黨」，這樣的結構不意外（11月題組是問國民黨，國民黨的支持度也是暴增）。

黃揚明續指，民進黨的支持度比上個月暴增7.3%，漲幅超過23%，國民黨減少5.2%，跌幅超過20%，這種漲跌幅一對比，就顯而易見了。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

