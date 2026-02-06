綠營有望翻轉新北！白議員認了「蘇巧慧很有影響力」：實力勝2大咖

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，而民眾黨也正式提名黨魁黃國昌。蘇巧慧近期勤跑基層、掃街拜票，並展現母雞架式，帶著眾多小雞持續穩健前行；反觀藍白至今仍未整合，白營新北市議員陳世軒就坦言，不能小覷蘇巧慧的實力，更甚先前代表民進黨參選的林佳龍、蘇貞昌。

陳世軒昨日受訪時稱，蘇巧慧現在「不是弱雞而是母雞」，甚至比林佳龍跟蘇貞昌還有實力，也提醒藍白一定要審慎。外界也好奇，此舉是否希望藍白盡快整合？他首先回應，這並非呼籲藍白整合，而是他在基層觀察到的現象。

接著，陳世軒進一步指出，身邊有朋友說，只要不是蘇巧慧選區，都會有「她是弱雞」的感覺，因為沒有太多的新北市民對她熟悉，且派系整合出問題、小雞沒有完全靠攏；不過她起跑得早、定於一尊，完成派系整合，每每掃街、拜票都是小雞簇擁，成為有影響力的母雞。

對比現任外交部長、上屆參選的林佳龍，以及蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌，陳世軒直言，他覺得蘇巧慧有更大優勢，有辦法拓展到民進黨以外的市民朋友，逐漸累積出來的士氣不容小覷。

蘇巧慧日前推出「6大福利政見」實體文宣。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

事實上，蘇巧慧近期積極跑基層、與市民搏感情，日前更推出「6大福利政見」，包含公立國中小學童營養午餐全面免費、0到6歲兒童免門診和住院部分負擔、6歲以下兒童，全面免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、針對早產兒家庭，補助家庭照顧津貼三萬元、65歲以上長輩裝假牙，最高補助五萬元、敬老卡點數提升到1000點，效期更改年度計算。

不僅如此，蘇巧慧更列出立委任期，為新北爭取的每項重大建設，以及我在國會為國人爭取福利的成績單。像是爭取新北43所中小學操場、班班有冷氣總經費40億元、板橋國家兒童未來館，總經費165億元、爭取大漢溪、新店溪、淡水河整治，總經費71億元、2026年1153億元預算挹注長照3.0，以及攸關廣大通勤族，推動TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽等，以「溫暖、創新、會做事」的施政理念，爭取更多市民支持。

