綠營松信初選5搶4! 郭凡.呂瀅瀅勤跑市場掃街拜票

2026議員選戰悄悄開打，台北市松山、信義選區因空出3席空間，引發各方勢力角逐。民進黨預計維持提名4席，除了現任三位議員力拚連任外，包括新人郭凡、前議員呂瀅瀅宣布投入戰局，初選形成5搶4的競爭局面，今天（16）上午兩人跑市場掃街拜票，力拚陸戰。

新北市議員(民)李宇翔 vs.台北市議員擬參選人(民)郭凡：「感謝，再拜託，大家生意興隆，謝謝。」逢人就拜託，民進黨台北市松信議員參選人郭凡，特地找來新北市議員李宇翔，跨區站台，兩人合體來到中崙市場，和攤商握手問候，掃街拜票，爭取選民支持。

呂瀅瀅吳興市場掃街拜票。（圖／民視新聞）

新北市議員(民)李宇翔：「在我們新北市的母雞已經都出來了，目前台北市看起來，還沒有一個母雞出現，所以我們也希望台北市可以盡快有母雞，讓郭凡這麼優秀的小雞，也能進到台北市議會裡面，為人民服務。」台北市議員擬參選人(民)郭凡：「所謂新人我們有新人的優勢，(民進黨)我有所謂的加權民調20%，再加上我本身是在地青年，我也是在松山區，我是土生土長的，所以我也絕對有足夠的信心，可以通過這次的初選。」喊話不怕黨內前輩眾多，要用年輕人的熱血拚勁、殺出重圍，翻轉地方選情！另一頭，回鍋參選的前議員呂瀅瀅，同樣勤跑陸戰。

台北市松山、信義區議員選情激烈。（圖／民視新聞）

台北市議員擬參選人(民)呂瀅瀅：「大姐，你好。」一早送車完後，呂瀅瀅再到吳興市場，沿街發送小物、拜票。台北市松山、信義選情激烈，現任議員包括藍綠營各佔三席，國民黨發言人體系的李明璇、楊智伃有望參選，綠營部分，新人郭凡，再加上前議員呂瀅瀅回鍋，傳出民眾黨副秘書長許甫也要角逐，但光是初選部分，綠營5搶4，競爭可說是相當激烈。台北市議員擬參選人(民)呂瀅瀅：「沒有選過的叫新人，35歲以下的叫年輕人，我剛好這兩個加成沒有，所以我可能要比，現任的也許會比較有優勢一點，跟知名度一點，所以相形之下，我要再更努力，再更拚一點。」自嘲不是年輕人也不是新人，必須善用選戰經驗，也盼望台北市長候選人趕快出爐，讓小雞們吃下定心丸，2026選戰已經悄悄開跑。





